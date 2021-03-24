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Президент Интернасьонала заявил, что зарплата Тайсона не будет превышать 99 000 евро
Интер - главный претендент на игрока
Президент "Интернасьонала" Алессандро Барселуш рассказал, на каком этапе находятся переговоры с хавбеком "Шахтера"
"Мы не собираемся делать ничего сумасшедшего, у нас нет на это права. Мы ведем переговоры, но пока что никакой конкретики нет.
У Тайсона есть действующий контракт с "Шахтером", и между ним и клубом сложилась ситуация, в которую мы не можем вмешиваться. Мы должны подождать, чем все закончится.
Мы установили, что предложенная зарплата не будет превышать 650 000 реалов (почти 99 000 евро – прим.). Это хорошая сумма, но конечно не такая, которую он получает сейчас.
Мы знаем, что он хочет вернуться в "Интернасьонал", и я уже сказал, что с деньгами проблем не будет", – сказал Барселуш.
Напомним, что контракт Тайсона с "горняками" рассчитан до конца сезона. "Интернасьонал" является для игрока приоритетным вариантом продолжения карьеры.
На данный момент бразилец переведен в дубль
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