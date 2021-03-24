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Президент Интернасьонала заявил, что зарплата Тайсона не будет превышать 99 000 евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Интер - главный претендент на игрока

Президент Интернасьонала заявил, что зарплата Тайсона не будет превышать 99 000 евро

Новина українською

Президент "Интернасьонала" Алессандро Барселуш рассказал, на каком этапе находятся переговоры с хавбеком "Шахтера" Тайсоном.

"Мы не собираемся делать ничего сумасшедшего, у нас нет на это права. Мы ведем переговоры, но пока что никакой конкретики нет.

У Тайсона есть действующий контракт с "Шахтером", и между ним и клубом сложилась ситуация, в которую мы не можем вмешиваться. Мы должны подождать, чем все закончится.

Мы установили, что предложенная зарплата не будет превышать 650 000 реалов (почти 99 000 евро – прим.). Это хорошая сумма, но конечно не такая, которую он получает сейчас.

Мы знаем, что он хочет вернуться в "Интернасьонал", и я уже сказал, что с деньгами проблем не будет", – сказал Барселуш.

Напомним, что контракт Тайсона с "горняками" рассчитан до конца сезона. "Интернасьонал" является для игрока приоритетным вариантом продолжения карьеры.

На данный момент бразилец переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом "Шахтера".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
Goal

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.03.2021 в 21:39
Як же йому вижити на ці копійки?
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