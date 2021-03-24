Президент Интернасьонала заявил, что зарплата Тайсона не будет превышать 99 000 евро

Президент "Интернасьонала" Алессандро Барселуш рассказал, на каком этапе находятся переговоры с хавбеком "Шахтера" Тайсоном .

"Мы не собираемся делать ничего сумасшедшего, у нас нет на это права. Мы ведем переговоры, но пока что никакой конкретики нет.

У Тайсона есть действующий контракт с "Шахтером", и между ним и клубом сложилась ситуация, в которую мы не можем вмешиваться. Мы должны подождать, чем все закончится.

Мы установили, что предложенная зарплата не будет превышать 650 000 реалов (почти 99 000 евро – прим.). Это хорошая сумма, но конечно не такая, которую он получает сейчас.

Мы знаем, что он хочет вернуться в "Интернасьонал", и я уже сказал, что с деньгами проблем не будет", – сказал Барселуш.

Напомним, что контракт Тайсона с "горняками" рассчитан до конца сезона. "Интернасьонал" является для игрока приоритетным вариантом продолжения карьеры.