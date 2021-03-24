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Лавриненко: Переводчика в штате Ингульца нет. Эту роль на себя взял Бартулович
Общаются с иностранцами на английском
Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен
Главный тренер "
"Игра центрального защитника Mохамеда Али Салема из Туниса? Мне бы не хотелось кого-то выделять, ведь я остался очень доволен коллективными действиями в обороне. Поэтому кому-то одному петь дифирамбы было бы неправильно.
Удалось ли тунисцу быстро адаптироваться в "Ингульце"? С этим вообще проблем не было. Несмотря на довольно молодой возраст, Mохамед Али Салем провел в чемпионате Туниса больше ста матчей и ему не составляло труда найти общий язык с новыми партнерами.
На каком языке в "Ингульце" изъясняются с тунисцем? Поскольку переводчика в штате "Ингульца" нет, то эту роль на себя взял капитан команды Mладен Бартулович, свободно владеющий английским языком, как, кстати, и тунисец. Не отстает в знании английского и наш вратарь Артем Mалыш. Так что и на тренировках, и во время матчей с взаимопониманием все в порядке", - сказал Сергей Лавриненко.
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