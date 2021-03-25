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IFFHS: Барселона - лучшая команда последнего десятилетия. Шахтер – 27-й, Динамо – 34-е

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинские клубы в солидной компании

IFFHS: Барселона - лучшая команда последнего десятилетия. Шахтер – 27-й, Динамо – 34-е

ФК Шахтер

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает делиться различными рейтингами.

Так, статистики организации подсчитали рейтинг клубов за последнее десятилетие (общая сумма ежегодного мирового рейтинга клубов).

Лучший командой десятилетия стала "Барселона", причем "Барса" возглавляет данный рейтинг второе десятилетие подряд.

В списке представлены и 2 украинских клуба – 27-м стал "Шахтер", а 34-м "Динамо".

Ну а топ-10 клубов с 2011 по 2020 годы выглядит следующим образом.

1. "Барселона" (Испания) – 2877

2. "Реал" (Испания) – 2782

3. "Бавария" (Германия) – 2594,5

4. ПСЖ (Франция) – 2357

5. "Атлетико" (Испания) – 2302

6. "Ювентус" (Италия) – 2272

7. "Челси" (Англия) – 2113

7. "Манчестер Сити" (Англия) – 2113

9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 2020

10. "Арсенал" (Англия) – 2016

27. "Шахтер" (Украина) – 1669

34. "Динамо" (Украина) – 1581

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
iffhs.com

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