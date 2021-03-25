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IFFHS: Барселона - лучшая команда последнего десятилетия. Шахтер – 27-й, Динамо – 34-е
Украинские клубы в солидной компании
ФК Шахтер
Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает делиться различными рейтингами.
Так, статистики организации подсчитали рейтинг клубов за последнее десятилетие (общая сумма ежегодного мирового рейтинга клубов).
Лучший командой десятилетия стала "Барселона", причем "Барса" возглавляет данный рейтинг второе десятилетие подряд.
В списке представлены и 2 украинских клуба – 27-м стал "Шахтер", а 34-м "Динамо".
Ну а топ-10 клубов с 2011 по 2020 годы выглядит следующим образом.
1. "Барселона" (Испания) – 2877
2. "Реал" (Испания) – 2782
3. "Бавария" (Германия) – 2594,5
4. ПСЖ (Франция) – 2357
5. "Атлетико" (Испания) – 2302
6. "Ювентус" (Италия) – 2272
7. "Челси" (Англия) – 2113
7. "Манчестер Сити" (Англия) – 2113
9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 2020
10. "Арсенал" (Англия) – 2016
27. "
34. "
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