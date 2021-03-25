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Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру

Премьер-лига
(5 голосов)

Летом у него заканчивается контракт с "горняками"

Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру

shakhtar.com

Новина українською

Украинский журналист Роман Бебех сообщил, что голкипер Андрей Пятов может покинуть донецкий "Шахтер" летом из-за разногласий с главным тренером Луишем Каштру.

"Я уже рассказывал эту историю несколько раз, что у Пятова был некий конфликт. Даже не конфликт – Пятов на теории напрямую задал вопрос Каштру – это было в конце лета – мол, что-то не так, мы не так делаем, играем, почему мы не анализируем.

После этого Пятова по чуть начали сливать. Он потерял свое место в клубе, начали делать ставку на Трубина.

Пятов сейчас не продлил контракт с "Шахтером", хотя ему предлагали. Скорее всего, он в другом месте будет играть, потому что у него заканчивается контракт летом.

"Шахтер" сделал ставку на Трубина. Возможно, если бы этой ситуации не было, то Пятов дальше играл бы себе, и все было хорошо. По этой ситуации еще скажу: "Шахтер" очень следит за Ризныком – ведутся переговоры на уровне руководства", - сказал Бебех.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 36-летний вратарь провел 7 матчей, в которых пропустил 12 мячей и 1 раз отстоял на ноль. Последний раз в составе "горняков" футболист выходил на поле в 1/4 Кубка Украины против "Агробизнеса".

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
25.03.2021 в 12:20
Так и Каштру летом пора . Контракт заканчивается и вперед - домой, на берег Атлантики... результата нет, игры нет, а конфликтов создал уже не мало.
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usovvictor (Kharkov)
25.03.2021 в 12:12
...все как и писал - удивительно..., засмеяли тогда, а зря...
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alex 66 (Кременчуг)
25.03.2021 в 12:09
Та там питань цiла торба з верхом!
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