Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру

Украинский журналист Роман Бебех сообщил, что голкипер Андрей Пятов может покинуть донецкий "Шахтер" летом из-за разногласий с главным тренером Луишем Каштру.

"Я уже рассказывал эту историю несколько раз, что у Пятова был некий конфликт. Даже не конфликт – Пятов на теории напрямую задал вопрос Каштру – это было в конце лета – мол, что-то не так, мы не так делаем, играем, почему мы не анализируем.

После этого Пятова по чуть начали сливать. Он потерял свое место в клубе, начали делать ставку на Трубина.

Пятов сейчас не продлил контракт с "Шахтером", хотя ему предлагали. Скорее всего, он в другом месте будет играть, потому что у него заканчивается контракт летом.

"Шахтер" сделал ставку на Трубина. Возможно, если бы этой ситуации не было, то Пятов дальше играл бы себе, и все было хорошо. По этой ситуации еще скажу: "Шахтер" очень следит за Ризныком – ведутся переговоры на уровне руководства", - сказал Бебех.