Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик проведет спарринг против аматорского Левого Берега
Встреча пройдет 27 марта
Фото: ФК Олимпик Донецк
После поражения над полтавской "Ворсклой" (0:3) Юрий Калитвинцев предоставил футболистам три выходных, чтобы они могли привести в порядок мысли и приготовиться к насыщенному тренировочному графику.
Мини-сбор в виде двухразовых тренировок даст возможность новому штабу лучше изучить возможности футболистов, просмотреть нескольких потенциальных новичков и более качественно подготовиться к поединку 20-го тура УПЛ против "Десны".
27 марта "Олимпик" сыграет контрольный матч против любительского "Левого берега", который возглавляет Анатолий Бузник. Встреча запланирована на 14:00 и пройдет на поле арены "Левый Берег".
Напомним, что после 19-ти туров "Олимпик" находится на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 17 очков.
Популярное сейчас
- Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции
- Манчестер Сити подпишет "нового Неймара", которого сватали в Шахтер
- Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- Globo: Тайсон дал обещание Шахтеру относительно своего трансфера
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО