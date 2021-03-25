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Олимпик проведет спарринг против аматорского Левого Берега

Премьер-лига
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Встреча пройдет 27 марта

Олимпик проведет спарринг против аматорского Левого Берега

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

После поражения над полтавской "Ворсклой" (0:3) Юрий Калитвинцев предоставил футболистам три выходных, чтобы они могли привести в порядок мысли и приготовиться к насыщенному тренировочному графику.

Мини-сбор в виде двухразовых тренировок даст возможность новому штабу лучше изучить возможности футболистов, просмотреть нескольких потенциальных новичков и более качественно подготовиться к поединку 20-го тура УПЛ против "Десны".

27 марта "Олимпик" сыграет контрольный матч против любительского "Левого берега", который возглавляет Анатолий Бузник. Встреча запланирована на 14:00 и пройдет на поле арены "Левый Берег".

Напомним, что после 19-ти туров "Олимпик" находится на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 17 очков.

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В статье: Олимпик (Донецк) Левый берег (Киев)
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Источник:
Олимпик

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