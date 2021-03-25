Минай провел первую тренировку без Кобина

25 марта " Минай " начал подготовку к календарному поединку УПЛ с "Колосом", который состоится в Ужгороде 4 апреля.

После отставки главного тренера Василия Кобина сегодняшним занятием руководил его помощник Николай Цымбал.

Как сообщалось ранее, на пост тренера "Миная" претендуют Александр Севидов и Сергей Ковалец.

27 марта "Минай" запланировал провести спарринг с венгерской "Кишвардой", однако его проведение под вопросом из-за карантинных предосторожностей.

Напомним, что "Минай" занимает 13-е место в УПЛ, имея в своем активе 14 очков и одну игру в запасе.