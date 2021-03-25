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Минай провел первую тренировку без Кобина
Занятием руководил Николай Цымбал
fcminaj.com
25 марта "
После отставки главного тренера Василия Кобина сегодняшним занятием руководил его помощник Николай Цымбал.
Как сообщалось ранее, на пост тренера "Миная" претендуют Александр Севидов и Сергей Ковалец.
27 марта "Минай" запланировал провести спарринг с венгерской "Кишвардой", однако его проведение под вопросом из-за карантинных предосторожностей.
Напомним, что "Минай" занимает 13-е место в УПЛ, имея в своем активе 14 очков и одну игру в запасе.
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