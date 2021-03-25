Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэлунд повторно переболел коронавирусом
На датчанина валятся все возможные несчастья
dynamo.kiev.ua
23-летний датский хавбек "
"Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Моя цель состоит в том, что я хочу быть готовым к бою после перерыва для сборных и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу выиграть чемпионат, где мы действительно хорошо играем.
Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения. Сейчас болезнь проходит бессимптомно, не так как в прошлый раз, но, конечно, я потеряю пару недель", - сказал Дуэлунд.
Напомним, что в первый раз датчанин переболел ковидом в ноябре прошлого года.
Популярное сейчас
- Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
- Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру
- Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored
- Динамо отрывается, Заря теряет возможность догнать Шахтёр. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО