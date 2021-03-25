Дуэлунд повторно переболел коронавирусом

23-летний датский хавбек " Динамо " Миккель Дуэлунд сообщил, что повторно переболел коронавирусом.

"Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Моя цель состоит в том, что я хочу быть готовым к бою после перерыва для сборных и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу выиграть чемпионат, где мы действительно хорошо играем.

Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения. Сейчас болезнь проходит бессимптомно, не так как в прошлый раз, но, конечно, я потеряю пару недель", - сказал Дуэлунд.