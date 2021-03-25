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Дуэлунд повторно переболел коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

На датчанина валятся все возможные несчастья

Дуэлунд повторно переболел коронавирусом

dynamo.kiev.ua

Новина українською

23-летний датский хавбек "Динамо" Миккель Дуэлунд сообщил, что повторно переболел коронавирусом.

"Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Моя цель состоит в том, что я хочу быть готовым к бою после перерыва для сборных и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу выиграть чемпионат, где мы действительно хорошо играем.

Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения. Сейчас болезнь проходит бессимптомно, не так как в прошлый раз, но, конечно, я потеряю пару недель", - сказал Дуэлунд.

Напомним, что в первый раз датчанин переболел ковидом в ноябре прошлого года.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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Источник:
Tipsbladet

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Комментарии (4)
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Русланбай (Рівне)
25.03.2021 в 20:13
Ніякий він не хворий. Просто так показав тест. І так половина людей, а може і більше. Як на мене ця безсимптомність - повний розвод всього людства.
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Andriy Mironyuk
25.03.2021 в 19:35
Кар'єра Деулунда:Як не срачка то болячка, перелом, гастрит, сверблячка, геморой і гайморит, тріпер та радикуліт, там глисти, а тут склероз,каріес та сколіоз, вивих правого яйця,простатит всього лиця, облисіння двох сідниць, нестояк на молодиць.в 35 все залікує і за збірну дебютує.
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+1
-1
Andriy Mironyuk
25.03.2021 в 19:23
Динамівський Малишев. Купили як щура для експериментів.
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 19:18
Человек-катастрофа (
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0
-1


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