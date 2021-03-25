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СМИ: Шахтер оплатил все расходы Львова за перенос матча в Харьков на ОСК Металлист

Премьер-лига
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СМИ: Шахтер оплатил все расходы Львова за перенос матча в Харьков на ОСК Металлист

shakhtar.com

Новина українською

Матч 19-го тура УПЛ "Львов" - "Шахтер" (3:2) мог пройти на стадионе Украина, сообщает "ТаТоТаке".

Такое предложение сделал львовский клуб, однако "горняки" выдвинули встречное предложение - сыграть встречу на ОСК "Металлист" в Харькове.

При это донецкий клуб оплатил "Львову" дорогу на матч, проживание команды, покрыл расходы по организации матча.

Интересно, что ранее сообщалось о том, что львовский клуб получил за победу над "Шахтером" вознаграждение от "Динамо" порядка 200 тысяч долларов.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
25.03.2021 в 20:30
Неблагодарные)))
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