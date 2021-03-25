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СМИ: Шахтер оплатил все расходы Львова за перенос матча в Харьков на ОСК Металлист
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shakhtar.com
Матч 19-го тура УПЛ "Львов" - "Шахтер" (3:2) мог пройти на стадионе Украина, сообщает "ТаТоТаке".
Такое предложение сделал львовский клуб, однако "горняки" выдвинули встречное предложение - сыграть встречу на ОСК "Металлист" в Харькове.
При это донецкий клуб оплатил "Львову" дорогу на матч, проживание команды, покрыл расходы по организации матча.
Интересно, что ранее сообщалось о том, что львовский клуб получил за победу над "Шахтером"
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