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Назаренко продлил контракт с Днепром-1

Премьер-лига
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Назаренко продлил контракт с Днепром-1

scdnipro1.com.ua

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Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко подписал с клубом новый контракт.

Новое соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что Назаренко является игроком "Днепра-1" с 2018 года.

В составе команды в различных турнирах он сыграл 77 матчей и забил 16 голов. Является футболистом молодежной сборной Украины.

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В статье: СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
СК Днепр-1

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