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Назаренко продлил контракт с Днепром-1
Хавбек остается в команде до конца 2023 года
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "
Новое соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2023 года.
Напомним, что Назаренко является игроком "Днепра-1" с 2018 года.
В составе команды в различных турнирах он сыграл 77 матчей и забил 16 голов. Является футболистом молодежной сборной Украины.
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Источник:СК Днепр-1
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