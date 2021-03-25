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Чеферин: Насколько я наслышан, у Шахтера очень хороший президент и замечательный директор по футболу

Премьер-лига
(3 голосов)

Порция комплиментов донецкому клубу от президента УЕФА

Чеферин: Насколько я наслышан, у Шахтера очень хороший президент и замечательный директор по футболу

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о "Шахтере" и рассказал о дружбе с Дарио Срной.

– Александер, насколько, по вашим ощущениям, прогрессирует ФК "Шахтер"? Помните ли вы первый сезон "горняков" в Лиге чемпионов? Что изменилось с тех пор?

– Да, "Шахтер" демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне – некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится "Шахтер". Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо.

– Дарио Срна – легенда "Шахтера". Что можете сказать о нем как о футболисте, о стиле игры?

– Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александер Чеферин
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.03.2021 в 19:40
Один кривавий злочинець, інший - брехливий симулянт.
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+3
0
kyivpoet (Київ)
25.03.2021 в 20:01
Хто - кривавий злочинець? а хто - брехливий симулянт? За такі образи світових керівників, пане Вікторе, можна і у в'язницю сісти. Як людина з українською ментальністю може такі звинувачування надсилати голові ЄвроФутболу? І взагалі - куди дивиться СБУ? Це щоб сварити українців і європейців?
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