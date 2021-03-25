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Чеферин: Насколько я наслышан, у Шахтера очень хороший президент и замечательный директор по футболу
Порция комплиментов донецкому клубу от президента УЕФА
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о "
– Александер, насколько, по вашим ощущениям, прогрессирует ФК "Шахтер"? Помните ли вы первый сезон "горняков" в Лиге чемпионов? Что изменилось с тех пор?
– Да, "Шахтер" демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне – некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится "Шахтер". Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо.
– Дарио Срна – легенда "Шахтера". Что можете сказать о нем как о футболисте, о стиле игры?
– Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг.
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