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Чемпион Норвегии арендует форварда Львова

Премьер-лига
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Пернамбуко снова отправится в аренду

Чемпион Норвегии арендует форварда Львова

Новина українською

Норвежский клуб "Буде-Глимт" договорился о трансфере бразильского форварда "Львова" Жозе Витора Пернамбуко,

Как сообщает норвежское издание Nettavisen, клубы уже договорились об аренде игрока. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Аренда будет рассчитана до августа, норвежский клуб будет иметь право выкупа.

Напомним, что Пернамбуко перешел во "Львов" в феврале 2019-го, а 2020 провел в аренде в тбилисском "Динамо".

Отметим, что чемпионат Норвегии проводится по схеме весна-осень и начнется в начале апреля. "Буде-Глимт" – чемпион страны прошлого сезона.

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В статье: ФК Львов Будё-Глимт Пернамбуко
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