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Чемпион Норвегии арендует форварда Львова
Пернамбуко снова отправится в аренду
Норвежский клуб "Буде-Глимт" договорился о трансфере бразильского форварда "
Как сообщает норвежское издание Nettavisen, клубы уже договорились об аренде игрока. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.
Аренда будет рассчитана до августа, норвежский клуб будет иметь право выкупа.
Напомним, что Пернамбуко перешел во "Львов" в феврале 2019-го, а 2020 провел в аренде в тбилисском "Динамо".
Отметим, что чемпионат Норвегии проводится по схеме весна-осень и начнется в начале апреля. "Буде-Глимт" – чемпион страны прошлого сезона.
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