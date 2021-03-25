Чемпион Норвегии арендует форварда Львова

Норвежский клуб "Буде-Глимт" договорился о трансфере бразильского форварда " Львова " Жозе Витора Пернамбуко,

Как сообщает норвежское издание Nettavisen, клубы уже договорились об аренде игрока. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Аренда будет рассчитана до августа, норвежский клуб будет иметь право выкупа.

Напомним, что Пернамбуко перешел во "Львов" в феврале 2019-го, а 2020 провел в аренде в тбилисском "Динамо".

Отметим, что чемпионат Норвегии проводится по схеме весна-осень и начнется в начале апреля. "Буде-Глимт" – чемпион страны прошлого сезона.