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Севидов провел первую тренировку в Минае - источник
Официоза пока что нет
fcminaj.com
Украинский специалист Александр Севидов прибыл в расположение "
Об этом сообщил журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале "Бомбардир".
Официально о назначении нового главного тренера "Минай" пока не объявил.
В апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.
Ранее с поста главного тренера команды ушел Василий Кобин.
Также сообщалось, что на вакантную должность кроме Севидова
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