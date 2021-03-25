Севидов провел первую тренировку в Минае - источник

Украинский специалист Александр Севидов прибыл в расположение " Миная " и уже провел первую тренировку команды.

Об этом сообщил журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале "Бомбардир".

Официально о назначении нового главного тренера "Минай" пока не объявил.

В апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.

Ранее с поста главного тренера команды ушел Василий Кобин.