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Севидов провел первую тренировку в Минае - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Официоза пока что нет

Севидов провел первую тренировку в Минае - источник

fcminaj.com

Новина українською

Украинский специалист Александр Севидов прибыл в расположение "Миная" и уже провел первую тренировку команды.

Об этом сообщил журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале "Бомбардир".

Официально о назначении нового главного тренера "Минай" пока не объявил.

В апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.

Ранее с поста главного тренера команды ушел Василий Кобин.

Также сообщалось, что на вакантную должность кроме Севидова претендовал и Сергей Ковалец.

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В статье: Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
25.03.2021 в 23:35
Ковалец был бы интересней...
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Лекарь (село Дарница)
25.03.2021 в 22:50
Интересно услышать коментарий Севидова о состоянии Милевского
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alex.belogubko (одесса)
25.03.2021 в 22:37
в Минай можно и 5 лет --тут дело в команде а не в тренере---Евтушенко в Кристалле -Калитка в Олимпике а Севидов в Минае --доктора но это не поможет
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-1
фан-горняк (Кривой Рог)
25.03.2021 в 22:23
Так он же дисквалифицирован на 5 лет. Или как?
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