Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ради подписания защитника Интернасьонала Шахтер может досрочно отпустить Тайсона
Эпопея с уходом Тайсона из Шахтера продолжается
Фото: Рикардо Дуарте/Inter Disclosure
"
Как сообщает Globo Esporte, "горняки" начали переговоры по Винисиусу, однако "Интер" повесил на парня ценник в размере 10 млн евро.
Данную сумму донецкий клуб платить на данный момент не готов и поэтому ищет варианты, один из которых – отпустить Тайсона до истечения контракта, чтобы сбить цену на Винисиуса.
"Интернасьонал" готов рассмотреть такое предложение – переговоры продвигаются, но о том, что клубы договорились, говорить еще рано.
Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.
"Интернасьонал", в сою очередь, ведет переговоры с Тайсоном по личному контракту и ожидает, чем разрешится ситуация игрока с донецким клубом.
Популярное сейчас
- Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
- Шахтер отказался от стимулирования соперников Динамо в текущем сезоне - источник
- Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру
- Динамо отрывается, Заря теряет возможность догнать Шахтёр. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья