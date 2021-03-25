Ради подписания защитника Интернасьонала Шахтер может досрочно отпустить Тайсона

" Шахтер " ради подписания 17-летнего защитника "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса может досрочно отпустить в бразильский клуб своего хавбека Тайсона.

Как сообщает Globo Esporte, "горняки" начали переговоры по Винисиусу, однако "Интер" повесил на парня ценник в размере 10 млн евро.

Данную сумму донецкий клуб платить на данный момент не готов и поэтому ищет варианты, один из которых – отпустить Тайсона до истечения контракта, чтобы сбить цену на Винисиуса.

"Интернасьонал" готов рассмотреть такое предложение – переговоры продвигаются, но о том, что клубы договорились, говорить еще рано.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.

"Интернасьонал", в сою очередь, ведет переговоры с Тайсоном по личному контракту и ожидает, чем разрешится ситуация игрока с донецким клубом.