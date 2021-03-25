IFFHS: Ла Лига - сильнейший чемпионат последнего десятилетия, УПЛ - на 16-м месте

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS продолжает делиться различными рейтингами.

Так, статистики организации подсчитали рейтинг национальных чемпионатов за последнее десятилетие.

Список составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных лигами с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге организации.

УПЛ заняла в рейтинге 16-е место – между Грецией и Мексикой.

Топ-25 рейтинга выглядят следующим образом: