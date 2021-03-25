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IFFHS: Ла Лига - сильнейший чемпионат последнего десятилетия, УПЛ - на 16-м месте

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский чемпионат расположился между Грецией и Мексикой

IFFHS: Ла Лига - сильнейший чемпионат последнего десятилетия, УПЛ - на 16-м месте

Анатолій Спиця

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS продолжает делиться различными рейтингами.

Так, статистики организации подсчитали рейтинг национальных чемпионатов за последнее десятилетие.

Список составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных лигами с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге организации.

УПЛ заняла в рейтинге 16-е место – между Грецией и Мексикой.

Топ-25 рейтинга выглядят следующим образом:

IFFHS: Ла Лига - сильнейший чемпионат последнего десятилетия, УПЛ - на 16-м месте - изображение 1
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В статье: УПЛ
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Комментарии (2)
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magnum power (БОМЖ)
26.03.2021 в 00:32
IFFHS - організація сама в собі)) ніхто інший думки не має звідки беруться їх рейтинги.
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Очманілий Заєць (Odessa)
25.03.2021 в 23:59
Сміявсь.
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