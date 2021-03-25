Премьер-лига
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IFFHS: Ла Лига - сильнейший чемпионат последнего десятилетия, УПЛ - на 16-м месте
Украинский чемпионат расположился между Грецией и Мексикой
Анатолій Спиця
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS продолжает делиться различными рейтингами.
Так, статистики организации подсчитали рейтинг национальных чемпионатов за последнее десятилетие.
Список составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных лигами с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге организации.
Топ-25 рейтинга выглядят следующим образом:
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Комментарии (2)
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magnum power (БОМЖ)
26.03.2021 в 00:32
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Очманілий Заєць (Odessa)
25.03.2021 в 23:59
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