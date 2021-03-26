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На место Вербича. Динамо может подписать хорватского вингера

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее клубы не сумели договориться о трансферной стоимости игрока

На место Вербича. Динамо может подписать хорватского вингера

Фото: cityportal.hr

Новина українською

Киевское "Динамо" все еще заинтересовано в интересах 25-летнего вингера "Горицы" Кристиана Ловрича. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ранее клубы не сумели договориться о трансферной стоимости игрока. По информации источника, будет ли игрок рассматриваться киевским клубом зависит от Беньямина Вербича, так как Ловрич станет ему заменой. Если же Вербич после травмы будет показывать прежний уровень, то Ловрича в "Динамо" скорее всего не будет.

Отмечается, что клуб был готов продать Ловрича примерно за 2,5 миллиона евро, половину стоимости в Transfermarket.

Переговорами по хорвату занимался ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич.

Отметим, что сейчас Вербич восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне хорватский футболист провел 25 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич Кристиан Ловрич Горица
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
26.03.2021 в 09:09
може підписати, а може не підписати. гарна новина
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