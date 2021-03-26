Степаненко назвал ориентировочную дату своего возвращение на поле

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал как проходит его восстановление после травмы колена и ориентировочную дату возвращения на поле.

"После матча с "Колосом" при тяжелых погодных условиях и местами твердом поле колено среагировало. Плюс была хорошая нагрузка после сборов, холодно. Не было времени отдыхать, был матч Лиги Европы, в котором я принял участие. После этого начал чувствовать дискомфорт. Еще вышел на матч с "Рухом", но понял, что не могу играть в полную силу, и попросил замену.

Как раньше, уже не будет, потому что была операция. Но сейчас колено позволяет мне делать все, я не чувствую дискомфорта. Делаю тренировки, которые провоцируют нагрузку, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Я уже начал в общей группе тренироваться, но это были не интенсивные занятия, потому что у ребят матчи.

Так как я себя сейчас чувствую, то надеюсь, что с 29 марта смогу работать в полную силу и готовиться к ближайшим матчам. Но со 100%-ой уверенностью сказать не могу, потому что никто не знает, как будет вести себя колено в период нагрузок уже именно футбольных", – сказал Степаненко.