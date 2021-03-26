Определен лучший арбитр 19-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

19-й тур дал достаточно много кандидатов на звание лучшего, но свой выбор эксперты (не единогласно) остановили на Николае Балакине. Он судил матч "Львов" - "Шахтер" (3:2), показал игрокам обеих команд семь желтых карточек, назначил пенальти в ворота "горняков", никого не удалил.