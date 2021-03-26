Завтра Колос проведет два спарринга

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал с кем сыграют его подопечные во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием сборных в матчах на международной арене.

"27 марта у нас запланированы сразу два контрольных поединка: с аматорами из "Джуниорса" (Шпитьки), выступающими в первенстве Киевской области, и нашим молодежным составом. У меня будет возможность посмотреть в деле ближайший резерв. Пока что не тренируется в общей группе только Евгений Задоя, но, поскольку повреждение у него не серьезное, то рассчитываю на его возвращение в строй к противостоянию с "Минаем". А вот кто точно не сыграет в Ужгороде, так это Денис Костышин из-за дисквалификации", - сказал Костышин.

Напомним, что "Колос" занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 29 очков. Следующий матч команда Руслана Костышина сыграет с "Минаем" в Ужгороде, 4 апреля.