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Завтра Колос проведет два спарринга
Мини-сбор во время мартовской паузы в УПЛ
koloskovalivka.com
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал с кем сыграют его подопечные во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием сборных в матчах на международной арене.
"27 марта у нас запланированы сразу два контрольных поединка: с аматорами из "Джуниорса" (Шпитьки), выступающими в первенстве Киевской области, и нашим молодежным составом. У меня будет возможность посмотреть в деле ближайший резерв. Пока что не тренируется в общей группе только Евгений Задоя, но, поскольку повреждение у него не серьезное, то рассчитываю на его возвращение в строй к противостоянию с "Минаем". А вот кто точно не сыграет в Ужгороде, так это Денис Костышин из-за дисквалификации", - сказал Костышин.
Напомним, что "Колос" занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 29 очков. Следующий матч команда Руслана Костышина сыграет с "Минаем" в Ужгороде, 4 апреля.
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