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Источник: Перспективный тренер команды Серии А – в числе кандидатов на должность наставника Шахтера
Контракт с Каштру заканчивается летом 2021
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
"Шахтер" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации источника, 41-летний специалист находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера донецкого клуба. Де Дзерби возглавляет "Сассуоло" с 2018 года. В текущем сезоне в турнирной таблице Серии А "черно-зеленые" занимают 8-е место, набрав 39 очков.
Ранее информация была о том, что руководство "Шахтера" начали переговоры с экс-тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, однако позже в клубе опровергли это.
Отметим, что летом заканчивается контракт нынешнего главного тренера "горняков" Луиша Каштру. В текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" находится на 2-м месте, в активе клуба 39 очков.
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