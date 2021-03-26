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Источник: Перспективный тренер команды Серии А – в числе кандидатов на должность наставника Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Контракт с Каштру заканчивается летом 2021

Источник: Перспективный тренер команды Серии А – в числе кандидатов на должность наставника Шахтера

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

"Шахтер" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации источника, 41-летний специалист находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера донецкого клуба. Де Дзерби возглавляет "Сассуоло" с 2018 года. В текущем сезоне в турнирной таблице Серии А "черно-зеленые" занимают 8-е место, набрав 39 очков.

Ранее информация была о том, что руководство "Шахтера" начали переговоры с экс-тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, однако позже в клубе опровергли это.

Отметим, что летом заканчивается контракт нынешнего главного тренера "горняков" Луиша Каштру. В текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" находится на 2-м месте, в активе клуба 39 очков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби Луиш Каштру
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
26.03.2021 в 15:08
еще как-то зимой видел пару статьей о его работе в Сассуоло. Судя по ним, его работу оценивают достойно и некоторые клубы побольше-побогаче уже присматриваются . А если это так, то зачем ему ехать к нам в Украину, если у него теплые перспективы у себя в Италии? ))
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
26.03.2021 в 14:40
Слухи... бразильцам португальца подавай.... все остальные варианты будет как с Тайсоном.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.03.2021 в 14:46
Может пора приструнить бразильцев? Итальянец у руля это интересно.
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
26.03.2021 в 14:51
Конечно пора. Но они же как дети сразу "Домой хочу". Итальянец или например немец жесткий не помешал бы.
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
26.03.2021 в 14:19
А чем дашка сырунова не устраивает?
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0
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