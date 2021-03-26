Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболист Руха не поехал в расположение сборной Узбекистана
Ради лучшей адаптации он продолжит тренировочный процесс в составе львовской команды
Фото: Championat Asia
Футболисты "Руха" готовятся к календарному поединку 20 тура чемпионата УПЛ с "Зарей", не в полном составе.
Рагнар Сигурдссон и Давид Зец сейчас находятся в расположении сборной Исландии и молодежной сборной Словении соответственно. За молодежную сборную Украины на турнире в Турции в эти дни выступают Николай Кухаревич, Алексей Сыч и Остап Притула.
Получил вызов для участия в товарищеских матчах с футболистами Ганы и Ирака нападающий "Руха" и сборной Узбекистана Бобур Абдихоликов. Однако была достигнута договоренность, что ради лучшей адаптации зимний новичок "Руха" продолжит тренировочный процесс в составе львовской команды.
По информации источника, во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ "Рух" не планирует проводить контрольных поединков.
Популярное сейчас
- Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
- Стала известна причина замены Серхио Рамоса в перерыве поединка с греками
- Шахтер не готов платить 10 млн за Винисиуса, реформа финансового фэйр-плей. Главные новости за 25 марта
- Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО