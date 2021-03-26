Степаненко: Это хроническая травма. Вопрос в том, будет ли она меня беспокоить или нет

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ситуацию со своей травмой. Хавбек "горняков" восстанавливается после травмы колена.

"При травме колена может быть два варианта: либо хороший, либо плохой. Хороший вариант – я выхожу в общую группу и тренируюсь, участвую в играх и все нормально, и борюсь за место в сборной, чтобы поехать на Евро, а плохой вариант – я выхожу, тренируюсь, но не могу играть и продолжаю лечиться.

На данный момент я себя чувствую нормально, эту неделю тренировался в двухразовом режиме, все упражнения я выполнял без проблем. С понедельника планирую выйти в общую группу команды.

Это хроническая травма, есть футболисты, которые играют с таким диагнозом, здесь вопрос только в том, будет ли меня беспокоить травма или нет.

У меня был разговор с Андреем Шевченко, он выразил мне огромную поддержку, и мы договорились о том, что я восстанавливаюсь и, дай бог, всё будет нормально – я приеду в сборную. Буду готовиться, а потом уже будет решение", - сказал Степаненко.

Напомним, что последний раз 31-летний украинец выходил на поле 21 февраля.

Ранее СМИ сообщали, что Тарас может пропустить Евро-2020 из-за травмы.