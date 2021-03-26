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Забарный: Луческу дал мне базу, на которой я сейчас играю

Премьер-лига
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Тренер много критиковал и советовал молодому игроку

Забарный: Луческу дал мне базу, на которой я сейчас играю

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

18-летний центрбек "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный рассказал о том, как он относится к критике.

– Ранее в прессе о тебе вспоминали как о молодом игроке, который дебютировал в сборной. Сейчас к тебе больше приковано внимания, начинают критиковать. Ты читаешь отзывы о себе?

– Я не очень слежу за критикой в ​​соцсетях. Обращаю внимание только на критику от тренеров или специалистов, мнение которых для мне важно. Я воспринимаю критику хорошо, потому что это — рост для футболиста, тем более, молодого. Если меня критикуют люди, у которых много знаний и опыта, нужно прислушиваться и расти.

– Чья критика может тебя поощрить?

– Мирча Луческу. Он много меня критиковал, когда я только начинал карьеру, советовал.

– Ему не нравилась твоя позиция?

– Он подсказывал, как играть в штрафной зоне, чтобы получить мяч чуть ниже. Луческу дал мне базу, на которой я сейчас играю.

– Специфика игры в "Динамо" и в сборной отличаются?

– В "Динамо" надо быстрее избавляться мяча, входить в зону и искать передачу. В сборной надо немножко придержать мяч, подождать, пока противники начнут давить.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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