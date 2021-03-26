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По требованию Луческу на базе Динамо заменят газон и расширят спортзал

Премьер-лига
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Мирча так видит

По требованию Луческу на базе Динамо заменят газон и расширят спортзал

Новина українською

Киевское "Динамо" на своей клубной базе сделает несколько обновлений и улучшений.

Такими были требования Мирчи Луческу, когда он пришел в киевский клуб.

Так, на базе в Конча-Заспе уже стелят новое тренировочное поле.

Также тренер хочет сменить либо расширить спортзал. По мнению Луческу, нынешний является недостаточно просторным для полноценных тренировок. Также в этом спортзале обновят инвентарь.

Напомним, что Луческу возглавил "Динамо" летом прошлого года и уже успел выиграть с командой Суперкубок Украины.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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