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Официально: Рух продал Кухаревича в клуб второго дивизиона Франции
Нападающий перейдет в Труа летом
fcrukh.com
Нападающий "
Контракт игрока с "Труа" вступит в силу 1 июля 2021.
Условия личного соглашения игрока с французским клубом пока что не афишируются. Также как и подробности трансфера.
Отметим, что на данный момент "Труа" лидирует в Лиге 2 и претендует на повышение в классе.
Напомним, что в конце прошлого года президент "Руха" Григорий Козловский заявлял о зимнем трансфере Кухаревича в "Андерлехт", который так и не состоялся.
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