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Официально: Рух продал Кухаревича в клуб второго дивизиона Франции

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий перейдет в Труа летом

Официально: Рух продал Кухаревича в клуб второго дивизиона Франции

fcrukh.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич продолжит карьеру в французском клубе "Труа", который выступает в Лиге 2. Об этом официально сообщил льворвский клуб.

Контракт игрока с "Труа" вступит в силу 1 июля 2021.

Условия личного соглашения игрока с французским клубом пока что не афишируются. Также как и подробности трансфера.

Отметим, что на данный момент "Труа" лидирует в Лиге 2 и претендует на повышение в классе.

Напомним, что в конце прошлого года президент "Руха" Григорий Козловский заявлял о зимнем трансфере Кухаревича в "Андерлехт", который так и не состоялся.

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В статье: Труа Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (10)
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Водитель трамвая (Бухарест)
26.03.2021 в 18:30
Хорошая новость! Это вам не 5-тилетние санты-барбары с продажей "нашего лидера" в италию/испанию/ангглию за 80 млн евро.
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Dimka26 (Чернигов)
26.03.2021 в 18:02
К тому же посмотрел сейчас таблицу Лиги 2. Труа сейчас на первом месте. То есть есть все шансы у Кухаревича играть в Лиге 1. Это хорошие перспективы. НО че-то мне кажетяя, он там даже на замены выходить не будет.
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Artemanat (Кривой Рог)
26.03.2021 в 18:01
В следующем сезоне будет играть в лиге один
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Artemanat (Кривой Рог)
26.03.2021 в 18:00
Заиграет
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Dimka26 (Чернигов)
26.03.2021 в 18:00
И что почем? В целом, как для аутсайдера УПЛ это неплохо.
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Dortmund 09 (Киев)
26.03.2021 в 17:57
Физически крепкий с ударом. Молодой. Надеюсь заиграет там, а потом вернуться можно будет в Металлист Ярославского.
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Wreck (Киев)
26.03.2021 в 18:01
>в Металлист Ярославского
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-1
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С.Карпович. (Ланівці)
26.03.2021 в 17:55
Хай щастить.
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alexfc (Киев)
26.03.2021 в 17:47
Опять. Уже продал ранее. Как бы опять уткой не оказалось
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Romerik (YNWA)
26.03.2021 в 17:37
Сразу в топ 5 со следующего сезона, в команду на подобии нашей десны - это очень неплохо..Идеальней для него могла быть разве что Бельгия...
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