Официально: Рух продал Кухаревича в клуб второго дивизиона Франции

Нападающий " Руха " Николай Кухаревич продолжит карьеру в французском клубе "Труа", который выступает в Лиге 2. Об этом официально сообщил льворвский клуб.

Контракт игрока с "Труа" вступит в силу 1 июля 2021.

Условия личного соглашения игрока с французским клубом пока что не афишируются. Также как и подробности трансфера.

Отметим, что на данный момент "Труа" лидирует в Лиге 2 и претендует на повышение в классе.

Напомним, что в конце прошлого года президент "Руха" Григорий Козловский заявлял о зимнем трансфере Кухаревича в "Андерлехт", который так и не состоялся.