Денисов: Гельзин договорился с американцами совместно выкупить стадион Черноморец, но отказался за день до аукциона

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о ситуации вокруг будущего " Черноморца " и возможного переезда донецкого "Олимпика" в Одессу.

"Много факторов произошло в жизни "Черноморца" за это время. Нужно отталкиваться от 2015 года, когда случилось банкротство генерального спонсора "Черноморца" "Имэксбанка", который принадлежал одному и тому же владельцу Леониду Климову. Стадион отошел Фонду гарантирования вкладов за все те долги "Имэксбанка" перед кредиторами. Государство оценило стадион в 1,14 млрд. гривен и безуспешно пыталось много раз продать. Он казался ненужным, но за кулисами происходила своя игра.

Леонид Климов рассчитывал, что если на стадион не будет спроса, то цена на него будет постепенно снижаться. Стадион не мог быть продать меньше, чем за 190 миллионов. Климов ожидал, что сможет взять его по этой минимальной цене. Так эта история двигалась, пока этой историей не начал заниматься президент "Олимпика" Владислав Гельзин, который заключил соглашение с американскими инвесторами о том, что он пойдет в тендер на стадион вместе с "Allrights Capital". Стороны положат в эту историю по 100 миллионов, компании достанутся внешние помещения (фитнес-клубы, гостиница, магазины и так далее). а стадион внутри должны были отойти Гельзину и его партнеру. Это не только матчи, но и концерты с фестивалями.

Все шло к тендеру, но за день до него Гельзин не подтвердил американцам участие в тендере. В день тендера американцы оказались в ситуации, что делать дальше. В итоге посчитав все за и против, американская компания "Allrights Capital" приняла решения идти самостоятельно и полностью выкупить стадион на себя. Это стало большим сюрпризом как для Гельзина, так и для Климова. Владислав пытался опротестовать это решение через судебные органы, но поезд уже ушел.

В данном случае история дальше не прошла. Для ее продолжения Гельзину необходимо было вступить в договорные отношения с одной из сторон. Но он не пошел ни по одному из вариантом. Теперь Леонид Климов пытается договориться о сосуществовании с американцами. У него есть "Черноморец", у компании есть стадион. Как они соединят этот паззл - вопрос открытый и вопрос ближайших дней.

"Черноморец" от этого должен выиграть и точно не должен пострадать. Сейчас шансы одесской команды оказаться в Премьер-Лиге будут способствовать договороспособности сторон прийти к какому-то соглашению", - сказал Денисов.