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Рух заключил меморандум с компанией City Football Group

Премьер-лига
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Всемирный футбольный холдинг, который включает в себя ряд футбольных клубов из разных частей мира во главе с Манчестер Сити

Рух заключил меморандум с компанией City Football Group

Новина українською

Львовский "Рух" заключил меморандум с международной компанией City Football Group.

В "Рухе" рассчитывают, что данное сотрудничество может дать толчок для развития клуба и его детской академии. Ближайшие месяцы будут использованы для изучения идей путем практической коммуникации в рабочих группах.

"Техническое сотрудничество с City Football Group может включать различные сферы, которые включают спортивные технологии и тренировочные методологии на профессиональном и детско-юношеском уровнях - собственно так она определяется в английской системе организации футбольного хозяйства.

Для "Руха" открываются значительные возможности по совершенствованию системы работы клуба и академии и подведения ее к высоким стандартам, к которым стремятся достичь владельцы и поклонники клуба", - говорится в заявлении клуба.

Первый визит представителей City Football Group во Львов должен состояться сразу после ослабления в Великобритании карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. В свою очередь делегация львовского клуба также побывает с рабочим визитом в Манчестере.

Отметим, что City Football Group - всемирный футбольный холдинг, который включает в себя ряд футбольных клубов из разных частей мира во главе с "Манчестер Сити".

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В статье: Манчестер Сити Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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