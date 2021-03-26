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Экс-арбитр УПЛ Бондарь: Во время семинара Лучи мог сесть спиной к нам и почесать свои гениталии

Премьер-лига
(1 голосов)

Обеспокоенная футбольная общественность продолжает искать правды

Экс-арбитр УПЛ Бондарь: Во время семинара Лучи мог сесть спиной к нам и почесать свои гениталии

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Бывший арбитр УПЛ Иван Бондарь выступил с заявлением к председателю комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранке. Судья обратился с просьбой привлечь его в качестве свидетеля по делу о нарушении кодекса этики и честной игры со стороны Председателя комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Бондарь подтвердил свои намерения свидетельствовать против Лучи и вспомнил некоторые детали из семинаров итальянского специалиста.

"Это заявление я сделал ради справедливости. Меня задело поведение председателя комитета арбитров: о том, как он высказывается, как он общается в частных чатах, как он оскорбляет людей, личностей, авторитетов. В июле 2020-го я приложил скриншоты и написал первое письмо о грубых нарушениях кодекса этики и честной игры, но не получил никакого ответа.

Затем в августе я обратился во второй раз. Я написал уже конкретно, что жду приглашения на заседание комитета, чтобы меня услышали и увидели. Тоже не было никакого ответа. И только аж в сентябре меня пригласил Франческо Баранка и с переводчиком выслушал меня. Мы общались полчаса и они ставили провокационные вопросы: мол, а может это я виноват... Не скандалил ли я с Лучи... Но никакого конфликта у меня с Лучано Лучи не было.

Что мне не понравилось, так это то, что господин Баранка почти не слушал меня. В это время он сидел и щелкал в телефоне. Возможно, кабинеты рядом находятся и друг с другом переписывались. Уже тогда я понимал, что ответа я не получу.

С 2013-го я был на всех семинарах Премьер-лиги, в том числе с участием Пьерлуиджи Колины, никогда себе такого не позволял. Но Лучано Лучи оскорблял журналистов, экспертов, футболистов, тех самых Владислава Лупашко и Сергея Сидорчука. Непосредственно на семинарах он так и говорил "Вы - банановая республика". Это я подтверждаю.

На моем последнем семинаре Первой лиги, перед восстановлением соревнований ПФЛ прошлого года, Лучи позволял себе оскорблять президента "Ингульца" Александра Поворознюка "колхозник", "свинопас", "комбайнер". Неприличные жесты были. Во время семинара он мог сесть спиной к нам и почесать свои гениталии", - сказал Бондарь.

Напомним, что с требованием проверить факты неспортивного поведения Лучано Лучи выступил "Олимпик". Данную активность донецкий клуб развернул после скандального матча против "Шахтера" (0:1) с незасчитанным голом "олимпийцев" и последующим матерным спичем Владислава Гельзина в прямом эфире ТК Футбол.

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В статье: Иван Бондарь Лучано Лучи Франческо Баранка
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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LEVgcUqs (Чернігів)
26.03.2021 в 20:27
До яких пір оці лучі будуть керувати суддями в українському футболі? Дід, дідом, давно пора на печі гріти оці самі ген....., ну можна й почісувати, а тут суддів і всіх чогось навчає і вироки ставить.
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Кююмалайнен (Київ)
26.03.2021 в 20:24
Вон с должности - или в Италию, или в тюрьму!
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.03.2021 в 20:21
Зараз вилізе павелка і заверещить "вивсьоврьотє", "етогонєможетбить". Наше суддівство досягнуло небачених висот під керівництвом мудрого кормчего товариша лучі.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 20:17
За "банановую республику" это создание уже надо было притянуть к уголовной ответственности. Должностное лицо оскорбляет государство. Вот где работа павелки! Только у нас на должностях нет футбольных специалистов от слова совсем.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
26.03.2021 в 20:07
То, что этот Лучи мог почесать свои яйца - мне пофиг. А вот за "банановую республику" я бы его подвесил, за эти самые гениталии.
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+2
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 20:17
Это уголовное дело.
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+1
0
Litb@rski (Кёльн)
26.03.2021 в 20:05
Ну что ещё можно ожидать от итальянского колхозника (быдла)
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