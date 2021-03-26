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Гельзин: В Греции президент ПАОКа выбежал на поле с пистолетом, но его отстранили на три года

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Олимпика считает слишком жестким наказание в качестве пожизненного отстранения от футбола

Гельзин: В Греции президент ПАОКа выбежал на поле с пистолетом, но его отстранили на три года

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Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин отреагировал на информацию, что глава Комитета этики и честной игры Франческо Баранка просит КДК УАФ отстранить владельца донецкого клуба от футбола пожизненно.

"Мы понимаем, кто возглавляет Комитет этики и честной игры. Баранка меня хотел еще пять лет назад пожизненно отстранить от футбола, но на это должны быть аргументы. Они закрывают нам рты, мы не должны ничего говорить. Понятно, что после матча с "Шахтером" я эмоционально переборщил. Уже неоднократно извинялся. Впрочем, это не повод применять ко мне пожизненную дисквалификацию. Согласен, что я должен понести наказание. Например, дисквалификация до конца сезона, либо условно на какой-то период.

Штраф "Олимпику" уже выписали, запретили играть на стадионе "Динамо" имени Лобановского, на Банникова не дают играть. Что тут еще говорить? Есть другие суды. Раз они хотят таким методом убрать меня, я уйду с должности президента клуба, и буду бороться с произволом, как гражданское лицо. Это же ненормально. Должны быть какие-то аргументы, чтобы дисквалифицировать меня пожизненно.

В Греции президент ПАОКа Иван Cаввиди из-за неудовлетворительного судейства выбежал на поле с пистолетом. Его отстранили от футбольной деятельности на три года. В моем случае, не было ни рукоприкладства, ни угрозы жизни. Я пошел в раздевалку, потому что судьи не комментируют свои действия. Спросил у арбитра: "Как вы можете аргументировать незасчитанный гол в ворота "Шахтера"?". Когда это у них я еще спрошу?... Можно не говорить отдельно за эту игру, а в целом, что творится в нашем футболе. Эта система требует реформ и максимально быстрых, - сказал Гельзин.

Напомним, что после матча "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).со скандальным решением судьи отменить гол хозяев президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам каналов. Также Гельзин дважды прорывался в судейскую комнату, что отображено в рапорте арбитров.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка
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Источник:
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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
26.03.2021 в 20:57
Ну вспылил человек, и что? За что наказывать? За мат в прямом эфире? Включите любой матч УПЛ,будь то Динамо, будь Шахтёр, отборный мат стоит как от игроков так и от тренеров. Я, будучи фанатом Шахтера, но не могу не вспомнить "слова" Шевчука в адрес арбитра!! Как он его клоуном называл, а потом за это забыл...
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