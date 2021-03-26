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"Мы же не из парикмахерской" - В случае пожизненного отстранения от футбола Гельзин намерен идти в Лозанну
Также президент донецкого клуба обещает рассказать "много интересного"
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что в случае
"Буду обращаться в Лозанну! Будем подкреплять нашу позицию документами. Почему одного человека КДК УАФ рассматривает, а другого - нет. Разве это не смешно?
При любом раскладе "Олимпик" будет жить. Будем подавать апелляцию и бороться. Мы же не из парикмахерской! Я уехал из Донецка, где у меня все забрали. Таких, как "Олимпик", еще два клуба. Имейте хотя бы уважение! УАФ ни разу не предложила нам стадион, какую-то помощь. Ни разу не вышли с нами на связь с каким-то предложением. Ну что это за истории?
Мы очень много знаем. Но если сейчас я буду больше говорить, УАФ будет продолжать штрафовать. Если меня пожизненно отстранят от футбола, получается, мне нужно уйти с должности президента "Олимпика", чтобы, уже как гражданское лицо, добиваться справедливости и отстаивать свою позицию", - сказал Гельзин.
Напомним, что после матча "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).со скандальным решением судьи отменить гол хозяев президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам каналов. Также Гельзин дважды прорывался в судейскую комнату, что отображено в рапорте арбитров.
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