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Кухаревич: На то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы

Премьер-лига
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Парень пойдет на повышение

Кухаревич: На то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы

Новина українською

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич прокомментировал свой переход в "Труа".

"Эмоции приятные. Давно этого ждал. Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе.

Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group. Но на то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы. Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов.

Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского "Труа". Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона.

К моему переходу было приковано много внимания. Молодому футболисту это немного мешает. Поэтому приходилось справляться с этим давлением, еще больше работать и тем самым доказывать свою профпригодность.

Сейчас все мои мысли только о "Рухе". Наша главная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге. Мне как нападающему хочется как можно больше забить. А после завершения сезона буду ставить перед собой новые цели", – сказал Кухаревич.

Напомним, что Кухаревич перейдет в "Труа" летом этого года.

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В статье: Труа Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
ФК Рух

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