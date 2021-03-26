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Кухаревич: На то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы
Парень пойдет на повышение
Нападающий "Руха" Николай Кухаревич прокомментировал
"Эмоции приятные. Давно этого ждал. Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе.
Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group. Но на то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы. Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов.
Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского "Труа". Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона.
К моему переходу было приковано много внимания. Молодому футболисту это немного мешает. Поэтому приходилось справляться с этим давлением, еще больше работать и тем самым доказывать свою профпригодность.
Сейчас все мои мысли только о "Рухе". Наша главная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге. Мне как нападающему хочется как можно больше забить. А после завершения сезона буду ставить перед собой новые цели", – сказал Кухаревич.
Напомним, что Кухаревич перейдет в "Труа" летом этого года.
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