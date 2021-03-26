Конец эпохи и эпопеи. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом

33-летний атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон по завершении контракта с "горняками", вернется в родной бразильский "Интернасьонал".

Как заявил агент игрока Альционе Дорнеллес, футболист уже подписал предварительный контракт с бразильским клубом.

"Все идет хорошо. Мы уже подписали предварительный контракт. Изначально это двухлетний контракт, до середины 2023 года.

Также "Интер" ведет переговоры с "Шахтером", о досрочном расторжении контракта с Тайсоном.

У него нет шансов не приехать, он уже подписал соглашение, и это то был его жизненный выбор. У нас были предложения из Китая, Саудовской Аравии, Италии, Португалии, Турции, но он решил, что пора возвращаться домой.

Если "Шахтер" не отпустит его раньше, то с 1 июля Тайсон станет игроком Интернасьонала", - сказал Дорнеллес.