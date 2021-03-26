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Конец эпохи и эпопеи. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом

Премьер-лига
(2 голосов)

Летом, а может и раньше, футболист возвращается на родину

Конец эпохи и эпопеи. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом

Новина українською

33-летний атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон по завершении контракта с "горняками", вернется в родной бразильский "Интернасьонал".

Как заявил агент игрока Альционе Дорнеллес, футболист уже подписал предварительный контракт с бразильским клубом.

"Все идет хорошо. Мы уже подписали предварительный контракт. Изначально это двухлетний контракт, до середины 2023 года.

Также "Интер" ведет переговоры с "Шахтером", о досрочном расторжении контракта с Тайсоном.

У него нет шансов не приехать, он уже подписал соглашение, и это то был его жизненный выбор. У нас были предложения из Китая, Саудовской Аравии, Италии, Португалии, Турции, но он решил, что пора возвращаться домой.

Если "Шахтер" не отпустит его раньше, то с 1 июля Тайсон станет игроком Интернасьонала", - сказал Дорнеллес.

Читайте такжеРади подписания защитника Интернасьонала Шахтер может досрочно отпустить Тайсона

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
GaúchaZH

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
26.03.2021 в 22:03
То он обещал ничего не подписывать, то уже подписал. В общем, как говорится, скатертью дорога
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
26.03.2021 в 21:29
Втік? Накивав п'ятами? Показав Палкіну дупу?
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+1
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.03.2021 в 21:11
""...это то был его жизненный выбор."" -- а другой бывает?
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+3
0


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