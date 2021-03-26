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Конец эпохи и эпопеи. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом
Летом, а может и раньше, футболист возвращается на родину
33-летний атакующий полузащитник "Шахтера"
Как заявил агент игрока Альционе Дорнеллес, футболист уже подписал предварительный контракт с бразильским клубом.
"Все идет хорошо. Мы уже подписали предварительный контракт. Изначально это двухлетний контракт, до середины 2023 года.
Также "Интер" ведет переговоры с "Шахтером", о досрочном расторжении контракта с Тайсоном.
У него нет шансов не приехать, он уже подписал соглашение, и это то был его жизненный выбор. У нас были предложения из Китая, Саудовской Аравии, Италии, Португалии, Турции, но он решил, что пора возвращаться домой.
Если "Шахтер" не отпустит его раньше, то с 1 июля Тайсон станет игроком Интернасьонала", - сказал Дорнеллес.
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