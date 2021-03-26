  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов примет решение о своем будущем в Шахтере после сбора с национальной сборной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов примет решение о своем будущем в Шахтере после сбора с национальной сборной

Премьер-лига
(1 голосов)

Перед вратарем стоит дилемма

Пятов примет решение о своем будущем в Шахтере после сбора с национальной сборной

shakhtar.com

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал инсайдерскую информацию о ситуации с новым контрактом капитана "Шахтера" Андрея Пятова и его положении в команде.

"Я разговаривал с Андреем Пятовым. Как такого конфликта, который мог бы привести к негативным последствиям между Пятовым и Каштру, не было. Речь идет об отрезке после полуфинала Лиги Европы с "Интером", после старта сезона в Украине. Действительно, у Андрея были разговоры, но это на уровне капитана и тренера. Был сложный период у команды - вылет в полуфинале Лиги Европы и проигрыш Суперкубка "Динамо". Но если вы посмотрите Instagram Пятова за этот период, вы там не найдете ни молитв, ни скрытых месседжей, как у Тайсона. Он показывает позитивного и веселого Пятова, к которому мы привыкли.

То, что он потерял место под №1 в команде, ему безусловно обидно. Но наверное всему приходит время. Я не думаю, что если бы Трубин стоял плохо на воротах, то Каштру бы держал Пятова на скамейке в отместку. Трубин заслужил это место и место в сборной своей игрой. По мнению того же Пятова, он всячески помогает Трубину, чтобы он как можно быстрее стал на ноги в большом футболе.

Безусловно, став вратарем №2, клуб предлагает ему контракт на других условиях, на условиях резервного вратаря. И Пятов к этому с пониманием относится.

Но здесь стоит для него вопрос профессиональный и игровой. Или остаться номером 2 с меньшей зарплатой, но в "Шахтере", или стать номером 1 в другом иностранном клубе. Если конечно агент сможет создать ему условия в той же Турции, чтобы на закате карьеры заработать денег и еще поиграть. Вот такая дилемма у Пятова и она имеет свои временные ограничения. Решение о продлении контракта он будет принимать после нынешнего сбора с национальной сборной, после разговора с Андреем Шевченко и семьей", - сказал Денисов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Александр Денисов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000
26.03.2021 в 21:59
Пятов хороший воротник ! Трубин ещё нестабильный ! Не надо ему спешить уходить ! Просто чередовать надо с кем то ! А то все игры тянул и конечно устал и начал сдавать !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...