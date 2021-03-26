  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай не назначил Севидова главным тренером из-за незакрытого дела по договорным матчам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай не назначил Севидова главным тренером из-за незакрытого дела по договорным матчам

Премьер-лига
(1 голосов)

Дело тянется с весны 2020

Минай не назначил Севидова главным тренером из-за незакрытого дела по договорным матчам

Новина українською

На сегодняшней тренировке футболистам "Mиная" представили нового главного тренера Николая Цымбала, который ранее был помощником ушедшего в отставку рулевого Василия Кобина.

Как сообщалось ранее, главным претендентом на занятие вакантной должности был Александр Севидов, в 2011-2013 годах уже работавший в Закарпатье, возглавляя "Говерлу".

Вчера он приехал в Ужгород, провел переговоры с клубными руководителями "Mиная", однако им рекомендовали пока что воздержаться от назначения Севидова именно главным тренером команды из-за того, что Апелляционный комитет УАФ пока что еще не рассмотрел апелляцию Севидова о его пятилетней дисквалификации.

Тем не менее, пути Севидова и "Миная" не расходятся: специалист на данном этапе будет консультантом закарпатского клуба.

Напомним, что в апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Севидов ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
27.03.2021 в 00:20
Севидов не смог договориться --странно
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...