Минай не назначил Севидова главным тренером из-за незакрытого дела по договорным матчам

На сегодняшней тренировке футболистам "Mиная" представили нового главного тренера Николая Цымбала , который ранее был помощником ушедшего в отставку рулевого Василия Кобина.

Как сообщалось ранее, главным претендентом на занятие вакантной должности был Александр Севидов, в 2011-2013 годах уже работавший в Закарпатье, возглавляя "Говерлу".

Вчера он приехал в Ужгород, провел переговоры с клубными руководителями "Mиная", однако им рекомендовали пока что воздержаться от назначения Севидова именно главным тренером команды из-за того, что Апелляционный комитет УАФ пока что еще не рассмотрел апелляцию Севидова о его пятилетней дисквалификации.

Тем не менее, пути Севидова и "Миная" не расходятся: специалист на данном этапе будет консультантом закарпатского клуба .

Напомним, что в апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.