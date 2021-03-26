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Минай не назначил Севидова главным тренером из-за незакрытого дела по договорным матчам
Дело тянется с весны 2020
На сегодняшней тренировке футболистам "Mиная" представили
Как сообщалось ранее, главным претендентом на занятие вакантной должности был Александр Севидов, в 2011-2013 годах уже работавший в Закарпатье, возглавляя "Говерлу".
Вчера он приехал в Ужгород, провел переговоры с клубными руководителями "Mиная", однако им рекомендовали пока что воздержаться от назначения Севидова именно главным тренером команды из-за того, что Апелляционный комитет УАФ пока что еще не рассмотрел апелляцию Севидова о его пятилетней дисквалификации.
Тем не менее, пути Севидова и "Миная" не расходятся: специалист на данном этапе будет
Напомним, что в апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.
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