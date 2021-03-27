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Интернасьонал не подписывал контракт с Тайсоном, – вице-президент клуба

Премьер-лига
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Жоау Херрманн опроверг слухи

Интернасьонал не подписывал контракт с Тайсоном, – вице-президент клуба

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вице-президент "Интернасьонала" Жоау Херрманн опроверг информацию о том, что бразильский клуб заключил предварительное соглашение с вингером "Шахтера" Тайсоном.

"У нас есть намерение заполучить Тайсона. Мы знаем, что он заинтересован в возвращении в "Интернасьонал", но у нас нет предварительного соглашения с ним.

Мы отправили "Шахтеру" письмо, где объяснили желание подписать Тайсона, а также то, что у нас нет подписанного предварительного контракта.

Основная цель этого письма – намерение предотвратить обвинения в сторону "Интернасьонала" в преследовании спортсмена", – цитирует Херрманна Goal.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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