Интернасьонал не подписывал контракт с Тайсоном, – вице-президент клуба

Вице-президент "Интернасьонала" Жоау Херрманн опроверг информацию о том, что бразильский клуб заключил предварительное соглашение с вингером "Шахтера" Тайсоном.

"У нас есть намерение заполучить Тайсона. Мы знаем, что он заинтересован в возвращении в "Интернасьонал", но у нас нет предварительного соглашения с ним.

Мы отправили "Шахтеру" письмо, где объяснили желание подписать Тайсона, а также то, что у нас нет подписанного предварительного контракта.

Основная цель этого письма – намерение предотвратить обвинения в сторону "Интернасьонала" в преследовании спортсмена", – цитирует Херрманна Goal.