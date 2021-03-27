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Козловский – о продаже Кухаревича: Открыли двери в европейский футбол для наших игроков
Президент рассказал о переговорах по продаже игрока
Фото: ФК Рух
Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о продаже Николая Кухаревича в французский "Труа".
"Мы вели диалог около трех месяцев. Кроме "Труа", было еще четыре клуба, которые интересовались им. В частности, все знают об истории с "Андерлехтом". Тем не менее, когда появилась возможность поработать с компанией City Football Group, которая является владельцем многих различных клубов во всем мире, нас это очень заинтересовало. На вершине этой пирамиды один из крупнейших и сильнейших клубов мира – "Манчестер Сити". Поэтому мы переориентировались в этом направлении. Конечно, во время переговоров у нас возникали различные сложности. И все же мы преодолевали их и находили компромиссы. Самое главное, что мы чувствовали, что сторона наших партнеров заинтересована не только в трансфере, но и в чем-то большем.
Финансово, считаю, это выгодное предложение для "Руха". Кроме самой трансферной суммы для "Руха" прописан целый ряд привлекательных бонусов. Также у нас остались права на получение процентов от будущих продаж Николая. Надеемся, что в будущем для нас это будет еще успешнее трансфер в финансовом плане. Но самое важное, что мы продемонстрировали всем: "Рух" готов отпускать молодых футболистов, которыми интересуются в Европе. Хотим, чтобы это был пример для других наших игроков. Мы открыли двери в европейский футбол футболистов с нашей структуры. Трансфер Кухаревич продемонстрировал, что мы настроены исключительно конструктивно", – цитирует президента официальный сайт клуба.
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