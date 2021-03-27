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Динамо Киев - Динамо Бухарест: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Проводя паузу с пользой

Динамо Киев - Динамо Бухарест: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Пока часть игроков киевского "Динамо" находится в расположении своих национальных сборных, вторая группа заполнит паузу товарищеским матчем. В соперниках - "тезка" из Бухареста. Игра состоится на стадионе "Динамо" и пройдет без зрителей. Стартовый свисток - в 17:00.

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Товарищеский матч
"Динамо" Киев 17:00 "Динамо" Бухарест

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В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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