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Гармаш, Клейтон и Леднев в основе Динамо на товарищеский матч против румын
Столичный клуб проведет спарринг
Киевское "Динамо" решило заполнить паузу на матчи сборных спаррингом против "одноклубников" из столицы Румынии - "Динамо" Бухарест. Главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой состав на игру:
Бойко - Тимчик, Кендзера, Шепелев, Сидклей - Гармаш, Андриевский - Леднев, Буяльский, Де Пена - Клейтон.
Команды начнут встречу в 17:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. Онлайн видео-трансляцию можно посмотреть
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