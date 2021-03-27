Гармаш, Клейтон и Леднев в основе Динамо на товарищеский матч против румын

Киевское "Динамо" решило заполнить паузу на матчи сборных спаррингом против "одноклубников" из столицы Румынии - "Динамо" Бухарест. Главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой состав на игру:

Бойко - Тимчик, Кендзера, Шепелев, Сидклей - Гармаш, Андриевский - Леднев, Буяльский, Де Пена - Клейтон.