Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных

Донецкий "Шахтер" возобновил тренировочные сессии на базе в Святошино после выходных. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

В занятии, которое длилось час, приняли участие 13 футболистов. В программу вошли упражнения, направленные на отработку позиционной игры, а также двусторонка.

Сейчас подопечные Луиша Каштру занимают второе место в УПЛ, уступая первому "Динамо" семью очками. Следующую игру "Шахтер" проведет в воскресенье, 4 апреля, против "Ворсклы" в Полтаве.