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Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных
Команда отдыхала пять дней
Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" возобновил тренировочные сессии на базе в Святошино после выходных. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
В занятии, которое длилось час, приняли участие 13 футболистов. В программу вошли упражнения, направленные на отработку позиционной игры, а также двусторонка.
Сейчас подопечные Луиша Каштру занимают второе место в УПЛ, уступая первому "Динамо" семью очками. Следующую игру "Шахтер" проведет в воскресенье, 4 апреля, против "Ворсклы" в Полтаве.
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