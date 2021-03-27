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Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных

Премьер-лига
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Команда отдыхала пять дней

Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" возобновил тренировочные сессии на базе в Святошино после выходных. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

В занятии, которое длилось час, приняли участие 13 футболистов. В программу вошли упражнения, направленные на отработку позиционной игры, а также двусторонка.

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Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных - изображение 2
Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных - изображение 3
Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных - изображение 4
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Фото, как Шахтер провел первую тренировку после выходных - изображение 8

Сейчас подопечные Луиша Каштру занимают второе место в УПЛ, уступая первому "Динамо" семью очками. Следующую игру "Шахтер" проведет в воскресенье, 4 апреля, против "Ворсклы" в Полтаве.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Шахтар

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