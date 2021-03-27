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Киевское Динамо уверенно обыграло своих тезок из Бухареста
"Бело-синие" провели спарринг в перерыве на матчи сборных
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В рамках товарищеской встречи киевское "Динамо" обыграло "Динамо" из Бухареста. Подопечные Мирчи Луческу одержали разгромную победу, забив три мяча. Голами в составе столичной команды отличились Клейтон, Леднев и игрок молодежных составов Хондак.
Игра прошла без зрителей на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Вырученные деньги от проведенного благотворительного поединка пойдут для "Динамо" Бухарест на покупку лицензии.
"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Бухарест) 3:0
Голы: Клейтон, 22; Леднев, 41; Хондак, 90+1
"Динамо": Бойко (Моргун, 80), Сидклей (Кузык, 82), Шепелев (Горбач, 87), Кендзера (Скорко, 63), Тимчик (Биловар, 71), Андриевский (Хондак, 87), Гармаш (Ванат, 46), Буяльский (В.Волошин, 46), де Пена (Н.Волошин, 46), Леднев (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80)
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