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Киевское Динамо уверенно обыграло своих тезок из Бухареста

Премьер-лига
(5 голосов)

"Бело-синие" провели спарринг в перерыве на матчи сборных

Киевское Динамо уверенно обыграло своих тезок из Бухареста

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках товарищеской встречи киевское "Динамо" обыграло "Динамо" из Бухареста. Подопечные Мирчи Луческу одержали разгромную победу, забив три мяча. Голами в составе столичной команды отличились Клейтон, Леднев и игрок молодежных составов Хондак.

Игра прошла без зрителей на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Вырученные деньги от проведенного благотворительного поединка пойдут для "Динамо" Бухарест на покупку лицензии.

"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Бухарест) 3:0

Голы: Клейтон, 22; Леднев, 41; Хондак, 90+1

"Динамо": Бойко (Моргун, 80), Сидклей (Кузык, 82), Шепелев (Горбач, 87), Кендзера (Скорко, 63), Тимчик (Биловар, 71), Андриевский (Хондак, 87), Гармаш (Ванат, 46), Буяльский (В.Волошин, 46), де Пена (Н.Волошин, 46), Леднев (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80)

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В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Водитель трамвая (Бухарест)
27.03.2021 в 19:47
Болельщики двух великих команд побратались? :)
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ПетроФ (Луцьк)
27.03.2021 в 19:37
В центрі захисту. виявилось нема кого ставити. а по інших позиціях досить конкурентний склад.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2021 в 19:31
Тёсок?! Хто, кого вони там тесали? Ну безграмотність журналістів просто вражає.
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