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Резервисты в огне. Динамо Киев - Динамо Бухарест 3:0. Видео голов и обзор матча
Киевляне разгромили своих тезок
Динамо/Автор невідомий
Паузу на матчи сборных киевское "Динамо" решило заполнить поединком с румынскими тезками - бухарестским "Динамо". Резервисты вперемешку с основными футболистами украинского клуба полностью превосходили соперников, в которых в последнее время большие проблемы. Отметим также дебютный гол 19-летнего Даниила Хондака за основную команду через четыре минуты после появления со скамейки запасных.
"Динамо" - "Бухарест" 3:0
Голы: Клейтон 22, Леднев 41, Хондак 90+1
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