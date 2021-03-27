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Резервисты в огне. Динамо Киев - Динамо Бухарест 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне разгромили своих тезок

Резервисты в огне. Динамо Киев - Динамо Бухарест 3:0. Видео голов и обзор матча

Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Паузу на матчи сборных киевское "Динамо" решило заполнить поединком с румынскими тезками - бухарестским "Динамо". Резервисты вперемешку с основными футболистами украинского клуба полностью превосходили соперников, в которых в последнее время большие проблемы. Отметим также дебютный гол 19-летнего Даниила Хондака за основную команду через четыре минуты после появления со скамейки запасных.

"Динамо" - "Бухарест" 3:0

Голы: Клейтон 22, Леднев 41, Хондак 90+1

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В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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