Резервисты в огне. Динамо Киев - Динамо Бухарест 3:0. Видео голов и обзор матча

Паузу на матчи сборных киевское "Динамо" решило заполнить поединком с румынскими тезками - бухарестским "Динамо". Резервисты вперемешку с основными футболистами украинского клуба полностью превосходили соперников, в которых в последнее время большие проблемы. Отметим также дебютный гол 19-летнего Даниила Хондака за основную команду через четыре минуты после появления со скамейки запасных.

"Динамо" - "Бухарест" 3:0

Голы: Клейтон 22, Леднев 41, Хондак 90+1