  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тымчик: Уже чувствую себя достаточно хорошо. Все зависит от меня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тымчик: Уже чувствую себя достаточно хорошо. Все зависит от меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "бело-синих" высказался после победы в спарринге

Тымчик: Уже чувствую себя достаточно хорошо. Все зависит от меня

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился мыслями после победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче.

- Александр, насколько участие в таких поединках важно для восстановления игрового тонуса после травмы?

- Конечно, очень хорошо, что я сегодня сыграл. Тренерские штабы киевского "Динамо" и сборной Украины договорились, чтобы нас отпустили в клуб, и мы имели возможность поиграть. Считаю, что это очень важно.

- Мирча Луческу рассчитывает на тебя в завершении чемпионата?

- Все зависит от меня – от того, как я буду продолжать работать и набирать кондиции. А дальше уже тренерский штаб будет решать – выпускать меня на поле или нет.

- Как оценишь сегодняшних соперников?

- Бухарестское "Динамо" – хороший соперник, вначале они очень качественно играли. Но мы пару раз перевели мяч, и они уже начали не успевать. Тогда у соперников стало возникать свободное пространство за спиной, что мы использовали и воплотили в забитые голы.

- Было комфортно играть с молодыми динамовцами, которые вышли во втором тайме?

- Игралось хорошо. У нас хорошая и перспективная молодежь, которая стремится в первую команду.

- На сколько процентов чувствуешь себя готовым полноценно вернуться на поле?

- В процентах не могу сказать, но уже чувствую себя достаточно хорошо.

- Что важно для молодых ребят, которые играли сегодня, в их возрасте?

- Думаю, главное – это психология и вера в себя. Чтобы не сломаться и постепенно идти к цели.

- Как старшие партнеры по команде поддерживают молодых ребят, которые только пришли из дубля?

- Стараемся поддерживать и во всем помогать. Понимаем молодых ребят, ведь все через это прошли.

- Какие планы у команды на дальнейшую подготовку к возобновлению чемпионата?

- Завтра у нас выходной, после чего снова соберемся и продолжим готовиться к матчу с "Александрией".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев) Александр Тымчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2021 в 21:15
Виходь і доводь.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...