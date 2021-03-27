Тымчик: Уже чувствую себя достаточно хорошо. Все зависит от меня

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился мыслями после победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче.

- Александр, насколько участие в таких поединках важно для восстановления игрового тонуса после травмы?

- Конечно, очень хорошо, что я сегодня сыграл. Тренерские штабы киевского "Динамо" и сборной Украины договорились, чтобы нас отпустили в клуб, и мы имели возможность поиграть. Считаю, что это очень важно.

- Мирча Луческу рассчитывает на тебя в завершении чемпионата?

- Все зависит от меня – от того, как я буду продолжать работать и набирать кондиции. А дальше уже тренерский штаб будет решать – выпускать меня на поле или нет.

- Как оценишь сегодняшних соперников?

- Бухарестское "Динамо" – хороший соперник, вначале они очень качественно играли. Но мы пару раз перевели мяч, и они уже начали не успевать. Тогда у соперников стало возникать свободное пространство за спиной, что мы использовали и воплотили в забитые голы.

- Было комфортно играть с молодыми динамовцами, которые вышли во втором тайме?

- Игралось хорошо. У нас хорошая и перспективная молодежь, которая стремится в первую команду.

- На сколько процентов чувствуешь себя готовым полноценно вернуться на поле?

- В процентах не могу сказать, но уже чувствую себя достаточно хорошо.

- Что важно для молодых ребят, которые играли сегодня, в их возрасте?

- Думаю, главное – это психология и вера в себя. Чтобы не сломаться и постепенно идти к цели.

- Как старшие партнеры по команде поддерживают молодых ребят, которые только пришли из дубля?

- Стараемся поддерживать и во всем помогать. Понимаем молодых ребят, ведь все через это прошли.

- Какие планы у команды на дальнейшую подготовку к возобновлению чемпионата?

- Завтра у нас выходной, после чего снова соберемся и продолжим готовиться к матчу с "Александрией".