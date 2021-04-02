Выгодный союз. Леонарду Жардим - идеальный тренер для Шахтера

Донецкий “Шахтер” проводит свой худший сезон за многие годы. Последняя “почетная” кампания без трофеев была зафиксирована в далеком сезоне 2006/07. Сейчас подопечные Каштру близки к повторению грустного достижения. Команда вылетела из кубка Украины, проиграв перволиговому “Агробизнесу”, из еврокубков их выбил бывший наставник, а в чемпионате отрыв от главного конкурента, которым еще и руководит легенда “горняков”, отыграть практически невозможно. После поражения ФК “Львов” казалось, что дни Луиша Каштру в Украине сочтены, но португалец сохранил свой пост и продолжит руководить “Шахтером”. Вероятно, до лета 2021-го, когда и закончится его контракт.

Что будет дальше? Этот вопрос волнует многих украинских болельщиков. В прессе всплывают фамилии разных специалистов, но мы не особо верим, что в Украину приедут де Дзерби или Макс Аллегри. При всем уважение к этим мастерам своего дела, приход итальянца может повлечь за собой настоящую революцию. Нам кажется, что куда лучше вновь попробовать сделать ставку на португальского тренера. Только не на того, который тренировал лишь середняков, а его главное достоинство - работа с молодежью. Желательно отыскать наставника, в послужном списке которого есть относительно серьезные достижения. И у нас есть такой на примете - несправедливо позабытый Леонарду Жардим. В свое время его “Монако” громко заявил о себе на всю Европу и сейчас португалец притаился в ожидании нового серьезного проекта. Его союз с “Шахтером” пойдет на пользу всем и мы попробуем объяснить свою точку зрения.

Список проблем Луиша Каштру

Прежде чем обсуждать нового наставника, стоит понять, что же не так с теперешним. Постараемся говорить максимально объективно, отбросив никому не нужные в таком вопросе эмоции. В этом сезоне донецкий клуб впервые с 2015-го года близок к потере чемпионства. Это уже минус для наставника, ведь сейчас “Шахтер” не просто хуже “Динамо” в плане набора очков. Киев выглядит предпочтительнее по игре. “Горняки” перестали удивлять, играя каждую неделю без желания в однообразный футбол, и тренер не способен ни взбодрить команду, ни придумать хотя бы одну свежую идею. Пока что получается выезжать лишь на индивидуальном мастерстве отдельных исполнителей. Команды нет. Есть просто набор футболистов. Неплохих футболистов.

Достаточно противоречий и внутри самого коллектива. Из донецкого лагеря редко наружу вылазят плохие новости, но в последнее время тайное стало явным. Тайсон отказался выходить на замену в Лиге Европы, тем самым, фигурально выражаясь, плюнул в лицо наставнику, закрылся в туалете, был переведен в дубль. С Марлосом, по заявлениям отдельных СМИ, у Каштру также свои недопонимания, а капитан команды Андрей Пятов уже планирует искать новую команду. И не потому что перестал попадать в старт. А ведь налаживать микроклимат - это одна из задач любого наставника. Или мы не правы?

В еврокубках свою задачу “Шахтер” также не выполнил. Победы над “Реалом” - это почетно, но по итогу они не дали практически ничего кроме красивых слов и восхвалений самих же себя. В Лиге Европы была поставлена четкая цель - финал, но на деле “горняки” вылетели от первого более-менее серьезного соперника, выглядев хуже в обоих матчах. Донецкий клуб был не готов ни тактически к римскому сопернику, ни физически, проваливаясь большими отрезками. А ведь не так давно были двухмесячные сборы.

Ну и последнее. Сергей Палкин несколько раз говорил, что акцент “Шахтера” будет понемногу смещаться в сторону собственной академии. “Долой бразильцев, да здравствуют собственные воспитанники”. И что мы видим по итогу? В некоторых играх количество иностранцев на поле достигало девяти! Да, Марлос и Мораес имеют украинские паспорта и прикладывают руку к сердцу во время гимна, но нас ведь не обманешь. Мы ведь с вами знаем, что они родом из Южной Америки. А потому возникает вопрос - корабль точно плывет по заданному курсу?

Португалец для бразильского вектора

От персоны Луиша Каштру плавно переходим к Леонарду Жардиму. Несмотря на заявление верхушки “Шахтера”, нам не верится, что всех бразильцев одним махом выкинут из команды или начнут отстреливать, а значит и главный тренер будет соответственный. Жардим как раз таки португалец, который с латинскими игроками быстро найдет общий язык. Галочка.

В августе этого года Жардиму исполнится 47 лет, а это относительно молодой возраст для европейских наставников. Тот же перспективный Фонсека на год старше. Тем более, в профессии Леонарду уже давно. Свою тренерскую карьеру он начал в 2001 году, став помощником главного тренера в португальском клубе “Депортиво де Камаша”. Почему для нас так важен возраст? Прибытие молодого наставника в Украину будет говорить, что он приехал не за деньгами, а рассматривает “Шахтер” как возможность вновь заявить о себе после не самого стабильного периода.

Ко всему прочему, Жардим, в отличие от Каштру или Дарио Срны (при всем уважении к легенде, с его назначением лучше не торопиться) успел доказать свой уровень в разных командах и разных чемпионатах. В порядке очередности. “Брагу” в первый же сезон он привел к третьему месту, которое выводило их в Лигу Чемпионов. Покинув страну из-за разногласий с руководством, он один сезон проработал с “Олимпиакосом”, завоевав с ним золотые медали и кубок. Потом была еще одна кампания в Португалии, где при Жардиме “Спортинг” впервые за пять лет занял второе место, вернувшись в ЛЧ. А дальше - “Монако”, прерывание гегемонии “ПСЖ” и выход в полуфинал Лиги Чемпионов. Более чем достойно.

Да, можно сразу вспомнить его последний период работы в "Монако", в котором команда шла на низких местах и очень часто проигрывала. Все это было, спорить глупо. Но помимо вины тренера (а в любом кризисе всегда будет вина тренера), свою лепту в это также внесло и руководство, накупив огромное количество молодых футболистов со словами: "нужно их развивать, продавать, но и результат добывать". А для построения любого проекта всегда нужно время. Тем более, тот период в "Монако" - единственное темное пятно на репутации португальца. Взлетов было куда больше.

Работа с молодежью

Что чаще всего отмечают эксперты, когда говорят о Луише Кашру? Он умеет работать с молодыми игроками. Если это правда, то в таком случае Жардим - это Каштру в квадрате. Просто вспомните его “Монако” - Мбаппе, Силва, который Бернарду, Менди, Бакайоко, Лемар. Все при нем росли, все прогрессировали и все ушли в серьезные европейские клубы. До них были Хамес Родригес, а также Радамель Фалькао. Да, последний не попадает под категорию “молодежь”, но именно под крылом Жардима колумбиец отыскал вторую молодость, забыв о периоде в “Челси” и “МЮ”.

В “Шахтере” хватает свежей крови, которая несмотря на огромный потенциал, пока не может сделать решающий рывок, дабы окрепнуть окончательно. Тете и Соломону все еще не хватает стабильности, Маркос Антонио, сделав до этого два шага вперед, на такое же расстояние отодвинулся назад, Додо перестал прогрессировать, а украинские воспитанники либо не играют в принципе (Мудрик, Судаков, Вьюнник, Бондарь) либо просто были отданы из-за временной ненадобности (Бондаренко, Сикан, Пихаленок). “Горнякам” необходим тренер, при котором юные дарования будут ощущать поддержку и играть постоянно. Играть потому что пришло время, а не потому что лидеры уже стали слабы или COVID-19 выбил половину команды. Жардим подходит для подобной роли.

Поиск свежих идей

Стиль игры Жардима тяжело описать однозначно. Во время работы с “Брагой” и “Олимпиакосом”, его называли тренером-прагматиком, который во главу угла всегда ставит результат. Но после он пришел в “Монако”, с которым не просто стал чемпионом в эпоху “ПСЖ”. За 38 матчей в чемпионате под его руководством клуб наколотил приличные 107 голов. Во всех турнирах число еще более внушительное - 159. Впечатляет, правда? Даже после потери лидеров, в лице Мбаппе, Силвы, Менди, “Монако” продолжил забивать на приличном уровне - 2,32 гола за матч. И это во время перестройки.

Сам Жардим говорил следующее: “Легко говорить, что это мой стиль - забивать много. Все хотят играть в атакующий футбол, но иногда это невозможно. Мы должны стремиться к победам, чтобы дать игрокам уверенность и возможность прогрессировать”.

Португалец не говорит о своем ДНК и не пробует ставить сложный футбол, используя при этом сложные термины. Он хорош тем, что умеет подстраиваться под текущий набор футболистов. К примеру, в “Монако” Леонарду любил использовать схему 4-4-2, которая давала шанс играть одновременно Мбаппе и Фалькао, но после продажи ряда игроков, изменил систему на 4-2-3-1, которая позволила более качественно играть в обороне. “Горнякам” давно пора отойти от конспектов Луческу и позвать специалиста с новыми разработками, который сможет предложить сразу несколько стилей. Леонарду это умеет. Он - гибкий тренер, который готов играть разными стилями в зависимости от оппонента. К тому же, команды Жардима умели справляться с прессингом соперника, а также сами неплохо работали при потере мяча. Оба компонента очень страдают у теперешнего “Шахтера”.

А Жардиму это зачем?

Вряд ли кто-то сомневается, что для “Шахтера” приглашение португальского наставника, успевшего неплохо зарекомендовать себя в Европе, станет шагом назад. Вероятно, болельщики только за подобное назначение: “зовите Жардима скорее”. Но параллельно с этим многие спросят, а зачем эту самому Леонарду? Разве есть смысл тренеру ехать в Украину? Не лучше ли подождать приглашения от европейского клуба из топ-5 лиг?

Смотрите. После чемпионства “Монако”, Жардим был на радаре у многих коллективов и даже последующие не самые лучшие результаты позволяли ему оставаться в топе тренеров. Но с того времени прошло уже полтора года, все гранды и приближенные к ним обрели учителей, а в очередях на вакантные места находятся не менее звездные кандидаты - Аллегри, Сарри, Вальверде, Спалетти. Чтобы вы понимали себе картину - в последние полгода Жардима связывали лишь с одним клубом. Это московский “Спартак”. Выглядит ли вариант с “Шахтером” менее привлекательным?

Российский клуб, вероятно, обладает большими финансами, но у “Спартака” есть большая проблема - они не умеют ждать и требуют быстрого результата. Нынешний тренер Тедеско проработает в клубе полтора года; Массимо Каррера, который привел “красно-белых” впервые за 16 лет к золоту, был уволен в следующем сезоне. Тяжело строить проект под таким давлением, когда от тебя требуют мгновенных свершений. В “Шахтере” другая политика, и Луиш Каштру не даст соврать. После унижения в Менхенгладбахе, провала в нынешнем сезоне УПЛ, вылета из кубка и всего одного трофея за два сезона (по отношению к “горнякам” фраза “всего одного” имеет место) португалец продолжает оставаться на своем месте. Это ли не доверие?

“Шахтер” даст шанс Жардиму не только каждый год бороться и, скорее всего, выигрывать трофеи. “Горняки” откроют для наставника путь в Лигу Чемпионов, а также дадут возможность работать с молодыми футболистами, которые в перспективе могут уехать за большие деньги в топ-чемпионаты, как уже случалось неоднократно. У дончан неплохая репутация в Европе, а также билет на постоянное участие в Лиге Чемпионов. А при хорошей игре в главном клубном турнире старого света открывается дорога в лучшие лиги мира. Фонсека ведь не даст соврать.

As Monaco Legends pic.twitter.com/If883zVGEr — Leonardo Jardim (@leonardojjardim) June 4, 2019

Что по итогу? Для “Шахтера” приглашение Жардима, успевшего показать хорошие результаты в Европе и раскрывшего ряд молодых талантов, станет серьезным шагом вперед. Для самого наставника, переезд в Украину, при неимении более выгодных предложений, может помочь вернуться в список топ-тренеров Европы (Фонсека и Луческу, работая с “горняками, имели подобный статус), а также даст шанс построить интересный проект, постоянно бороться за трофеи и играть в Лиге Чемпионов. Не самые ужасные условия, согласитесь.

Фото - Александр Приходько, ФК "Монако"