Беседин близок к восстановлению, Цыганков пропустит ещё неделю

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над "Динамо" Бухарест (3:0) и рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Это была идея Мирчи – сыграть этот матч. Проверить молодежь, пока игроки в сборной. Для игровой практики это лучше, чем просто тренироваться. Многие ребята тренировались с первой командой. Без зрителей – плохо. Но сыграли, во втором тайме вышло много молодежи. Надо смотреть, кто у нас есть.

Луческу обратился. Мы помогли, как могли. Приняли их на своей базе, они там тренируются. Они оказались в сложной ситуации, но мы должны помогать всем, чем можем помочь. Любой клуб может оказаться в такой ситуации. Не было никаких проблем.

Беседин будет тренироваться со следующей недели. Цыганкову, наверное, нужна еще неделя", – сказал Суркис "Футбол NEWS".