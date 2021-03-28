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Колос победил в обоих спаррингах во время паузы на игры сборных

Премьер-лига
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Противостояли командам из низших лиг

Колос победил в обоих спаррингах во время паузы на игры сборных

Колос/Автор невідомий

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Ковалевский "Колос" решил заполнить паузу на матчи сборных двумя товарищескими матчами. В первом из поединков подопечным Руслана Костишина противостоял один из лидеров чемпионата Киевской области - любительский "Джуниорс" (Шпитьки). В этой игре были задействованы два голкипера, а также 13 полевых игроков.

"Колос" Ковалевка - "Джуниорс" Шпитьки 3:0

Голы: Гавриш, Ильин, Хльобас

Через несколько часов начался следующий поединок, в котором основная команда коваливцев противостояла "Колосу" U-21. Руслан Костышин задействовал в этом тренировочном матче тех, кто не принял участие в предыдущем. Коллективы провели два тайма по 30 минут. Молодежная команда потерпела поражение 1:4. За "Колос" дважды отличился Сорокин и по разу Антюх и Лысенко. В дублеров же забил Сенько.

Следующий официальный матч подопечные Руслана Костишина проведут в Ужгороде против "Миная" 4 апреля в рамках 20-го тура УПЛ. Начало встречи в 14:00.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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