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Колос победил в обоих спаррингах во время паузы на игры сборных
Противостояли командам из низших лиг
Колос/Автор невідомий
Ковалевский "Колос" решил заполнить паузу на матчи сборных двумя товарищескими матчами. В первом из поединков подопечным Руслана Костишина противостоял один из лидеров чемпионата Киевской области - любительский "Джуниорс" (Шпитьки). В этой игре были задействованы два голкипера, а также 13 полевых игроков.
"Колос" Ковалевка - "Джуниорс" Шпитьки 3:0
Голы: Гавриш, Ильин, Хльобас
Через несколько часов начался следующий поединок, в котором основная команда коваливцев противостояла "Колосу" U-21. Руслан Костышин задействовал в этом тренировочном матче тех, кто не принял участие в предыдущем. Коллективы провели два тайма по 30 минут. Молодежная команда потерпела поражение 1:4. За "Колос" дважды отличился Сорокин и по разу Антюх и Лысенко. В дублеров же забил Сенько.
Следующий официальный матч подопечные Руслана Костишина проведут в Ужгороде против "Миная" 4 апреля в рамках 20-го тура УПЛ. Начало встречи в 14:00.
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