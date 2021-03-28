Нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан, вероятно, пропустит остаток сезона, сообщает Meta-ratings.

Ранее 19-летний футболист перенес операцию на лице. Сикан получил перелом верхней челюсти после столкновения с Александром Скляром в матче против "Ворсклы" 6 марта.

В этом сезоне он забил 2 гола в 13 матчах УПЛ.

Напомним, Сикан выступает за "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера".