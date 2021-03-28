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Кухаревич: Все было согласовано с Андерлехтом, но в последний момент не дошли до определенного согласия

Премьер-лига
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Кухаревич: Все было согласовано с Андерлехтом, но в последний момент не дошли до определенного согласия

Рух/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий львовского "Руха" Николай Кухаревич поделился информацией на счет его трансфера в "Андерлехт", который не состоялся:

"- Кроме "Труа", тобой интересовались еще как минимум четыре клуба, в частности "Андерлехт". Почему выбрал именно "Труа"?

- Важную роль в переговорах сыграло руководство "Руха". Я много разговаривал с президентом клуба Григорием Козловским. Чувствовал, что в клубе стремятся сделать для меня все как можно лучше. Спасибо им за это. Мне никто не навязывал свою позицию, мол, вот так и не иначе. Мы вместе взвесили все "за" и "против" и пришли к общему знаменателю. Следовательно, "Труа" - это и мой выбор в первую очередь.

- Ты успешно прошел медосмотр в "Андерлехте". Какие остались впечатление?

- На самом деле, меня приятно поразил "Андерлехт". Это однозначно топ-уровень. Там очень скрупулезно относятся к медосмотру потенциального новичка. Каждая деталь важна. Меня, как говорится, проверили с ног до головы. Они обращают внимание абсолютно на все. Даже тот факт, что я во время процедуры медосмотра общался с психологом, о многом говорит.

Если быть откровенным, то все шло к тому, что я подпишу контракт именно с "Андерлехтом". Почти все уже было согласовано. Все же в последний момент не дошли до определенного согласия. Также клуб "Труа" вмешался в переговоры. И именно с французской командой я подписал контракт", - сказал Николай.

Читайте такжеОфициально: Рух продал Кухаревича в клуб второго дивизиона Франции
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В статье: Труа Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
Рух

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