Легионер Олимпика заинтересовал клубы Италии и России

Полузащитник донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра может покинуть команду в конце сезона. К игроку проявляют интерес ряд клубов Серии Б, украинского и российского чемпионатов. Об этом сообщает Sport Arena.

Летом у француза заканчивается контракт с "Олимпиком". Пока не было информации будут ли стороны продлевать соглашение.

Тейшейра стал игроком донецкого клуба летом 2018 года. С тех пор он провел 70 матчей, отметившись семью голами и семью ассистами. В частности, в текущем сезоне Максим записал в свой актив три результативных действия (2+1) в 15 поединках. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 500 тыс евро.