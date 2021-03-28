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Легионер Олимпика заинтересовал клубы Италии и России
Может уйти бесплатно
olimpik.com.ua
Полузащитник донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра может покинуть команду в конце сезона. К игроку проявляют интерес ряд клубов Серии Б, украинского и российского чемпионатов. Об этом сообщает Sport Arena.
Летом у француза заканчивается контракт с "Олимпиком". Пока не было информации будут ли стороны продлевать соглашение.
Тейшейра стал игроком донецкого клуба летом 2018 года. С тех пор он провел 70 матчей, отметившись семью голами и семью ассистами. В частности, в текущем сезоне Максим записал в свой актив три результативных действия (2+1) в 15 поединках. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 500 тыс евро.
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