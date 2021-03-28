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Кухаревич: Труа - это и мой выбор в первую очередь. Команда играет технично

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Украинец прокомментировал свой будущий трансфер

Кухаревич: Труа - это и мой выбор в первую очередь. Команда играет технично

ФК "Рух" / Автор неизвестен

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Нападающий "Руха" Николай Кухаревич поделился мыслями насчет своего перехода летом в французский "Труа".

"Когда я услышал о заинтересованности мной со стороны "Труа", то сразу начал просматривать их матчи. Анализирую их результаты. Радует тот факт, что "Труа" сейчас идет на первом месте во французской лиге 2. Клуб ставит перед собой задачу подняться в элитный футбольный дивизион Франции.

"Труа" играет в техничный футбол. С обороны в атаку выходят через пас. Никто не бьет бездумно мяч вперед. В команде футболисты хорошего уровня. Также есть много опытных игроков. Мне будет чему у них научиться.

Знаю, что этот клуб принадлежит холдингу City Football Group. Этот факт не может не радовать, ведь я понимаю, насколько это серьезная структура, которая уделяет внимание каждой детали. А как все знают, мелочей в футболе не бывает. City Football Group умеет и может развивать молодых игроков и выводить их на высокий уровень.

Важную роль в переговорах сыграло руководство "Руха". Я много разговаривал с президентом клуба Григорием Козловским. Чувствовал, что в клубе стремятся сделать для меня все лучше. Спасибо им за это. Мне никто не навязывал свою позицию, мол, вот так и не иначе. Мы вместе взвесили все за и против и пришли к общему знаменателю. Следовательно, "Труа" – это и мой выбор в первую очередь", – рассказал Кухаревич.

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В статье: Труа (Франция) Николай Кухаревич
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Источник:
ФК "Рух"

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