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Севидов рассказал о своих обязанностях в Минае
Украинский тренер трудоустроился все-таки в закарпатском клубе
dynamo.kiev.ua
Украинский тренер Александр Севидов прокомментировал информацию о работе в "Минае" тренером-консультантом.
"Я действительно получил приглашение от "Миная", но в связи с этими обстоятельствами, которые периодически возникают вокруг моей фамилии, мы приняли решение, что на данный момент я буду заниматься созданием научно-методического отдела. Подразделений в "Минае" достаточно много, хоть клуб и молодой. Если кому-то из тренеров понадобится мой совет или помощь, я обязательно это сделаю.
Что касается понятия тренер-консультант, то для меня это достаточно глупое словосочетание. Только в нашей стране могли такое придумать. Тренер-консультант – это, наверное, человек, который ни за что не отвечает. Кого он консультирует? Поэтому это абсолютно не соответствует действительности.
В конце я хотел сказать, что дело по "Сумам" закрыто. Все инстанции в Украине пройдены", – сказал Севидов.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Александр Севидов будет главным тренером "Миная".
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