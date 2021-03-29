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Севидов рассказал о своих обязанностях в Минае

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский тренер трудоустроился все-таки в закарпатском клубе

Севидов рассказал о своих обязанностях в Минае

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов прокомментировал информацию о работе в "Минае" тренером-консультантом.

"Я действительно получил приглашение от "Миная", но в связи с этими обстоятельствами, которые периодически возникают вокруг моей фамилии, мы приняли решение, что на данный момент я буду заниматься созданием научно-методического отдела. Подразделений в "Минае" достаточно много, хоть клуб и молодой. Если кому-то из тренеров понадобится мой совет или помощь, я обязательно это сделаю.

Что касается понятия тренер-консультант, то для меня это достаточно глупое словосочетание. Только в нашей стране могли такое придумать. Тренер-консультант – это, наверное, человек, который ни за что не отвечает. Кого он консультирует? Поэтому это абсолютно не соответствует действительности.

В конце я хотел сказать, что дело по "Сумам" закрыто. Все инстанции в Украине пройдены", – сказал Севидов.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Александр Севидов будет главным тренером "Миная".

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В статье: Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
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Комментарии (1)
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фан-горняк (Кривой Рог)
29.03.2021 в 14:02
Редакция сайта. Вы могли бы дать внятный ответ закрыто ли дело по Сумам? А то сложилась не очень понятная ситуация
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