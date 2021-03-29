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СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать
Ребрендинг состоится не раньше дебюта клуба в еврокубках
Фото: gorod.dp.ua
Футбольный клуб "Днепр-1" могут переименовать. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Ребрендинг эмблемы, цветов и названия "Днепра-1" состоится не раньше дебюта клуба в еврокубках.
Идут разговоры о том, чтобы переименовать "Днепр-1" в "СК Днепр".
Что касается эмблемы и цветов, то они точно не будут как у бывшего "Днепра", ведь "Днепр-1" не позиционирует себя спортивным правопреемником "Днепра".
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.03.2021 в 16:12
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viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 15:45
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
29.03.2021 в 14:26
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