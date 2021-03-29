СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать

Футбольный клуб "Днепр-1" могут переименовать. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ребрендинг эмблемы, цветов и названия "Днепра-1" состоится не раньше дебюта клуба в еврокубках.

Идут разговоры о том, чтобы переименовать "Днепр-1" в "СК Днепр".

Что касается эмблемы и цветов, то они точно не будут как у бывшего "Днепра", ведь "Днепр-1" не позиционирует себя спортивным правопреемником "Днепра".