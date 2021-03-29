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СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать

Премьер-лига
(5 голосов)

Ребрендинг состоится не раньше дебюта клуба в еврокубках

СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать

Фото: gorod.dp.ua

Новина українською

Футбольный клуб "Днепр-1" могут переименовать. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ребрендинг эмблемы, цветов и названия "Днепра-1" состоится не раньше дебюта клуба в еврокубках.

Идут разговоры о том, чтобы переименовать "Днепр-1" в "СК Днепр".

Что касается эмблемы и цветов, то они точно не будут как у бывшего "Днепра", ведь "Днепр-1" не позиционирует себя спортивным правопреемником "Днепра".

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.03.2021 в 16:12
Назвали б просто "Дніпровець" тай не було б плутанини...
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0
0
viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 15:45
Є варіянт "СК-1 Дніпро".
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.03.2021 в 15:39
просто ск "минус", клубный цвет коричневый, запасной розовый
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0
-2
Dnepr1978 (Днепропетровск)
29.03.2021 в 14:26
Давайте старые добрые, победные красно-желтые цвета.
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+2
0


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